Annuncio

Annuncio

Ieri si è consumata la debacle del Bari contro la Cittanovese: si tratta della prima sconfitta stagionale per la corazzata del girone I di Serie D, che si è arresa contro la formazione calabrese, al termine di un match nel quale gli uomini del tecnico Giovanni Cornacchini erano riusciti a passare in vantaggio con un acuto di Langella, lesto a sfruttare una corta respinta dell'estremo difensore di casa Cassalia e a portare in vantaggio la sua squadra.

Al Morreale-Proto i galletti hanno mostrato tutte le lacune che nelle ultime cinque gare stavano un po' alla volta affiorando: c'è chi teme che la sconfitta di Cittanova potrebbe destabilizzare l'ambiente, portando una serie di ripercussioni che renderebbero più difficoltosa la vittoria del campionato.

Leggi anche Leggenda Urbana di Mondo Marcio è la migliore uscita rap di questo venerdì

Prima della sosta, il Bari aveva pareggiato a sorpresa con il Roccella

Prima della sosta natalizia, il Bari aveva inaspettatamente pareggiato contro il Roccella, compagine che occupa la quartultima posizione in classifica: nella circostanza i galletti si erano mostrati a dir poco impacciati a cospetto di una formazione che puntava più a non prenderle che a fare la gara.

Advertisement

La storia si è ripetuta alla ripresa del campionato, quando gli uomini di Cornacchini hanno ospitato il Messina al San Nicola: [VIDEO]anche in questo caso contro una formazione tutt'altro che irresistibile i pugliesi sono riusciti a fatica a vincere la gara, grazie alle reti di Piovanello e Neglia che hanno evitato la figuraccia davanti ai propri tifosi.

Il Bari costretta a rincorrere la Sancataldese

Nel match successivo contro la Sancataldese [VIDEO] il Bari è stato addirittura costretto a rincorrere la formazione di casa, che è passata quasi a sorpresa in vantaggio in virtù della rete siglata da Ficarrotta su calcio di punizione. Si è trattato della prima volta in assoluto nella stagione in corso che i galletti sono partiti in svantaggio. Il match si è concluso in favore degli ospiti, che hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Neglia e Floriano.

Il disastro si è compiuto contro la Cittanovese, come detto, che ha passeggiato sui biancorossi, i quali erano riusciti a passare persino in vantaggio con Langella, salvo poi subire il pareggio con Abayian, protagonista assoluto del match, e infine il doppio vantaggio con le reti di Crucitti e Cataldi. Solo nel finale Nannini ha reso meno amaro lo score.

Advertisement

Il Bari può ancora ambire alla Serie C?

La sconfitta contro la Cittanovese non deve assolutamente impaurire la compagine pugliese, che è a tutti gli effetti leader incontrastata del girone I di Serie D: ci può stare una sconfitta dopo diciannove risultati utili consecutivi, frutto di quindici successi e quattro sconfitte.

Il Bari può tranquillamente riscattarsi già a partire dalla prossima sfida interna contro l'Igea Virtus, in attesa poi dello scontro diretto contro la Turris, che proprio ieri ha guadagnato tre punti sui rivali grazie al successo interno contro la Sancataldese.