Le ultime prestazioni del classe '96 spagnolo Fabiàn Ruiz sono sotto gli occhi di tutti. Un calciatore diventato con il tempo un punto fermo del centrocampo azzurro, merito suo ma anche e soprattutto di Ancelotti e della società.

Con la Lazio l'ennesima conferma

La partita di ieri sera al San Paolo contro la Lazio, vinta per 2 a 1 dai padroni di casa con reti di Callèjon e Milik, [VIDEO]ha consacrato forse definitivamente Fabiàn Ruiz. Una prestazione "fuori dal normale", con il calciatore inizialmente schierato di fianco a Diawara per dettare i tempi della squadra ed impostare la manovra.

Il numero 8 del Napoli non ha solo svolto queste mansioni sfiorando la perfezione, ma è stato capace di aiutare i compagni nella fase difensiva, dimostrando tanta corsa e un'impeccabile condizione fisica.

Ieri il pubblico presente ha avuto la fortuna di assistere ad una delle migliori prove non solo del Napoli, ma soprattutto di Fabiàn Ruiz: quest' ultimo ha sfoggiato quasi tutto il suo immenso repertorio calcistico, sfiorando il goal in più occasioni colpendo un incrocio dei pali con un fendente dalla media distanza, un tiro di rara bellezza. Ora molti sembrano "cadere dalle nuvole", opinionisti e media in generale, per molti però il calciatore rappresenta il prototipo del centrocampista moderno, uno dei più forti che ci siano in Serie A, quando appena arrivato a Napoli nessuno aveva osannato l' arrivo di questo calciatore, come in genere accade per acquisti di altre squadre.

De Laurentiis e Giuntoli hanno fatto centro ancora

Il Presidente ed il D.S. azzurro ora si "coccolano" il loro gioiello, che fu acquistato la scorsa estate in sordina e senza fare troppi proclami.

Bloccato più o meno un anno fa, tra il silenzio di tutti, le parti interessate si sono sentite spesso nei mesi successivi, fino ad arrivare a fine giugno, quando De Laurentiis si è presentato dal club andaluso con in mano un assegno da 30 milioni di euro, costo della clausola rescissoria messa dal Betis Siviglia che ha permesso al Napoli di portarsi a casa un gran bel calciatore.

Come ovvio che sia in questi casi, il cartellino di Fabiàn Ruiz è lievitato alle stelle, ma il club azzurro ne vuole fare il futuro, e anche il ventiduenne spagnolo vuole vincere tanto con i colori azzurri tatuati addosso, già a partire da questa stagione. Ci sono una Europa League e una Coppa Italia da provare ad alzare al cielo, [VIDEO]e si spera sempre in un calo della Juventus in campionato. Siamo nel vivo della stagione e se Fabiàn Ruiz dovesse mantenere questi livelli anche in futuro, per il Napoli di Carlo Ancelotti nulla è precluso.