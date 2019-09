Dopo numerosi e mai troppo fortunati tentativi di clone, forse il Milan ha trovato chi potrebbe sostituire, con le dovute cautele, Andrea Pirlo. Ismael Bennacer deve ancora crescere e migliorare, ma ha già lasciato intravedere tracce di intelligenza tattica e indubbie doti tecniche.

Dalla stagione 2011-2012, la società rossonera non è più riuscita a trovare un vero erede del regista bresciano. Stesso discorso si può fare per la mancanza di un centravanti degno di indossare la maglia numero 9 lasciata in eredità da Pippo Inzaghi, sulla quale sembra aleggiare una sorta di "maledizione".

Fiducia in Bennacer

Sull'algerino neo-campione della Coppa d'Africa 2019 con la sua nazionale e miglior giocatore del torneo si fondano le speranze della nuova dirigenza rossonera. Bennacer non ha certamente i quarti di nobiltà del Pirlo campione del mondo 2006 che in carriera ha vestito le maglie di Inter, Milan e Juventus.

In questo momento, infatti, il 21enne non è dotato del lancio lungo e del cambio di gioco veloce del "maestro".

Tuttavia una cosa è certa: è più veloce e rapido, è giovane e di conseguenza ha ancora notevoli margini di miglioramento. Il Milan, dunque, potrebbe aver fatto un vero e proprio affare prelevandolo per soli 16 milioni di euro più 1 di bonus dal retrocesso Empoli. Infatti, qualora dovesse confermare le sue potenzialità, il valore del centrocampista sarebbe destinato a lievitare notevolmente. Ad ogni modo, sembra proprio che la squadra di Giampaolo abbia finalmente in organico un punto fermo per la mediana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Milan

La lunga lista degli eredi di Pirlo era già stata inaugurata nel gennaio del 2011 con l'arrivo di Mark Van Bommel. Infatti in quel periodo il regista bresciano era ormai stato accantonato da Allegri su indicazioni di Barbara Berlusconi e con evidente disapprovazione di Galliani. L'olandese e Cassano contribuirono alla conquista del campionato e della Supercoppa Italiana contro l'Inter.

Da quel momento sono partiti numerosi tentativi per trovare un degno sostituto di Pirlo, ma tutti sono andati a vuoto.Van Bommel (ormai a fine carriera) è durato una sola stagione.

L'era Montolivo è iniziata male (al suo secondo anno con la maglia rossonera) con il declino e poi il successivo esonero di Allegri

Milan, Bennacer indicato come nuovo Pirlo: già tante le delusioni

Nonostante numerosi tentativi di imitazione, nessun Pirlo si è più materializzato a Milanello. Da De Jong a Bonaventura, passando per Poli, Bertolacci, Biglia e Bakayoko, fino alla vicenda Montolivo, accantonato con un'operazione di mobbing senza precedenti.

L'esperimento Biglia (che ormai già si era espresso ai massimi livelli con la Lazio) ha completato una serie di errori di valutazione gravi sia sotto il profilo economico che tecnico.

Adesso, dunque, tocca a Bennacer rimettere insieme i "cocci" della cabina di regia milanista. E finalmente sembra che il club milanese abbia trovato la soluzione migliore.