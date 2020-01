La Juventus, in questi giorni, sta lavorando per preparare la gara contro il Cagliari ma non solo. Infatti, i bianconeri, alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze di Natale, hanno cominciato a mettere a fuoco anche le cose da migliorare nella seconda parte di stagione. Maurizio Sarri, un po' come tutti, ha dei buoni propositi per il 2020. Innanzitutto, il tecnico juventino dovrà risistemare la fase difensiva e in particolare deve evitare che la squadra prenda gol che potrebbero essere tranquillamente evitati.

La Juve spesso quando va in vantaggio si distrae, perde un po' di concentrazione e questo atteggiamento porta ad incassare reti evitabilissime. Perciò serve che i bianconeri tengano più alta l'attenzione e la concentrazione e sicuramente, Maurizio Sarri dovrà cercare di correggere questo aspetto. Il tecnico juventino, però, ha anche altri obiettivi per il nuovo e in particolare deve aiutare i giocatori che, negli ultimi mesi, si sono smarriti. L'allenatore juventino deve ritrovare il miglior Federico Bernardeschi, perché questo ragazzo ha le qualità per fare bene e per aiutare la squadra.

Gli obiettivi della Juve per il 2020

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa per preparare la fase più importante della stagione. Al JTC si suda e si corre agli ordini di Mauirizio Sarri perché dal 6 gennaio si tornerà a fare sul serio e il calendario tra campionato, Coppa Italia e Champions League è davvero serrato. Dalla sfida contro il Cagliari in poi non si potrà sbagliare e le partite saranno tutte decisive. Perciò, Maurizio Sarri dovrà correggere gli errori della prima parte di stagione. Il problema più grande della Juve sembra essere la fase difensiva, spesso si incassano troppi gol, molti dei quali arrivano a causa di alcune disattenzioni. Anche se a volte la colpa delle reti subite è da attribuire ad errori dei singoli ed è per questo che bisognerà lavorare per tenere alta la concentrazione di tutti i giocatori.

Poi è chiaro che la fase difensiva debba essere curata da tutta la squadra centrocampisti ed attaccanti compresi. Il secondo aspetto su cui dovrà lavorare, Maurizio Sarri è il rendimento di alcuni giocatori. In particolare, l'obiettivo deve essere quello di far tornare al top giocatori come Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Questi tre ragazzi hanno grandi qualità e non possono averle perse tutte un colpo. Il numero 33 juventino, nella prima parte di stagione ha giocato tanto e spesso Sarri lo ha elogiato per come aiutava la squadra nella fase difensiva.

Bisogna ritrovare alcuni giocatori

Nelle ultime settimane, Federico Bernardeschi è stato il bersaglio delle critiche dei tifosi della Juve. Alcuni sostenitori gli imputano di non essere incisivo in zona offensiva. Le qualità di Bernardeschi non si discutono, ma il compito di Sarri sarà quello di far uscire nuovamente i pregi di questo ragazzo.

Infatti, il giocatore classe 94, nella prima fase di stagione, è apparso un po' spento e smarrito, il ruolo di trequartista non lo fa rendere al meglio e proprio il rendimento altalenante lo ha esposto a critiche anche esagerate e fuori luogo. Il vero Bernardeschi è quello visto lo scorso anno contro l'Atletico Madrid, un giocatore totale in grado di dare alla squadra un contributo decisivo. In quella magica notte di Champions il numero 33 juventino fu decisivo in due dei tre gol segnati da Cristiano Ronaldo. Sarri deve toccare le corde giuste e magari ritagliargli un nuovo ruolo, perché Bernardeschi ha le qualità e un talento come il suo non può essere sprecato.

Dunque il 2020, per il tecnico juventino sarà pieno di obiettivi da centrare e oltre a migliorare la difesa e a riportare alcuni giocatori al top, dovrà anche migliorare la fase offensiva e deve portare la squadra ad esprimersi al meglio con più continuità. Infatti, in questi primi mesi si sono visti sprazzi di Sarrismo e la speranza è che con il 2020 lo si veda con maggiore frequenza.