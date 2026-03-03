Ceyda abbraccerà per la prima volta il figlio biologico Satılmış nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che sarà Emre a portare il figlio a casa di Ceyda e l'emozione sarà inaspettata. Arda vedrà tutto e andrà in camera, temendo di perdere per sempre la sua mamma.

Ceyda avrà paura di perdere il suo amato Arda

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano grandi cambiamenti in arrivo per Ceyda. Innanzi tutto, Emre scoprirà che c'è stato uno scambio di culla per Arda e quindi il suo figlio biologico si trova da qualche parte in Turchia.

Ceyda preferirà non fare nulla, perché temerà di perdere Arda, ma Emre non sarà affatto d'accordo con lei. Grazie all'appoggio di Kismet, Emre andrà fino in fondo e indagherà per trovare suo figlio. L'avvocato individuerà due bambini nati lo stesso giorno di Arda e, dopo aver contattato le rispettive famiglie, si procederà con il test del Dna. Emre sarà al settimo cielo perché troverà finalmente suo figlio e avrà intenzione di battersi per ottenerne l'affidamento. L'uomo andrà a dire tutto a Ceyda: "Ti toglieranno Arda tra poco", le dirà con rabbia, infastidito dal fatto che lei non lo abbia appoggiato nella sua battaglia. Per Emre la strada sarà spianata, anche perché si scoprirà che il figlio biologico non se la passa affatto bene.

Il bambino è orfano di madre e suo padre è un violento che pensa solo al denaro. Emre ci metterà pochissimo per ottenere la custodia di Satılmış.

Arriva il figlio biologico di Ceyda a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Satılmış arriverà al locale di Emre e lo abbraccerà subito. Il bambino sarà entusiasta della sua nuova vita e quello che fino a quel momento era stato suo padre andrà via con il cuore leggero e con la promessa di rinunciare anche ad Arda per 10 mila dollari. Emre si presenterà a casa di Ceyda con suo figlio e Satılmış, appena vedrà Ceyda, la abbraccerà senza esitare. La donna non si aspettava di provare un'emozione così grande per quel bambino che fino a qualche giorno prima non voleva neanche vedere.

Arda assisterà alla scena e andrà in camera sua, temendo in cuor suo di perdere sua madre. Nel frattempo, Sirin parlerà con il padre di Satılmış e lo convincerà ad alzare la posta in gioco, lasciando intendere che Emre è ricco. A quel punto l'uomo pretenderà 100 mila euro per Arda e la situazione si complicherà decisamente.