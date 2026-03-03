Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Halit sarà convinto di aver ormai ripreso il controllo sulla vita di Yildiz. Dopo la conferma della paternità, l’uomo pretenderà che lei e il piccolo Halit Can tornino a vivere a Villa Argun, ignorando le condizioni poste dalla ragazza. Durante la festa per la circoncisione del figlio, Halit cercherà di imporre la propria volontà, ma Yildiz lo affronterà a viso aperto. Gli consegnerà le carte firmate dall’avvocato Kaya e annuncerà la fine del loro matrimonio.

Halit rivuole Yildiz a casa per riprendersi il figlio

Appena Halit scoprirà che Halit Can è realmente suo figlio, prenderà una decisione: Yildiz e il bambino devono tornare a vivere con lui. La ragazza sarà d’accordo, ma solo in parte: se vuole entrambi nella sua vita, deve rinunciare al suo amore per Sahika.

Halit non avrà nessuna intenzione di lasciarsi fuggire dalle mani la sua nuova fiamma, ma allo stesso tempo vorrà che il figlio viva insieme a lui, e non cresciuto accanto a Emir, che ormai si sta comportando come una sorta di padre.

Yildiz interrompe la festa: ‘Halit, ho preso una decisione’

Chiederà a Yildiz di pensarci su e, intanto, la riempirà di regali e attenzioni, nel vano tentativo di attirarla nuovamente nella sua vita.

A Villa Argun si terrà anche la festa per celebrare la circoncisione di Halit Can. Ci saranno tutti a festeggiare il piccolo, ma appena verrà tagliata la torta, Yildiz esternerà il desiderio di poter parlare da sola con Halit.

“Ti devo parlare di una decisione che ho preso”, gli dirà e Halit penserà che, finalmente, potrà crescere suo figlio.

Yildiz incastra Halit con l’aiuto di Kaya e chiede il divorzio

“Sono molto felice che tu abbia preso una decisione”, dirà Halit, pensando che la scelta riguardi il ritorno di Yildiz a casa. “Questa è casa mia e mio figlio resterà qui. Capisco perfettamente che tu non voglia tornare a questa vita, ma non andrai da nessuna parte. Troverò io una soluzione per garantire la serenità di tutti”, dirà Halit, pensando al fatto che Yildiz non abbia nessuna intenzione di vivere insieme a Sahika.

“Non disturbarti. Una soluzione l’ho già trovata”, dirà Yildiz aprendo un foglio su cui sono apposte la sua firma, quella di Halit e quella dell’avvocato Kaya. “Sto divorziando da te”, gli dirà senza remore e Halit si renderà conto che Yildiz gli ha giocato un tiro mancino abbastanza tosto.