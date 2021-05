La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina agli episodi finali che si preannunciano ricchi di colpi di scena. A tenere banco in questi ultimi giorni è la storia d'amore sbocciata tra la giovane Maria Puglisi e il magazziniere Rocco. Quest'ultimo è stato molto combattuto tra la Venere bionda Irene e Maria, ragazza che conosce da tanti anni e alla quale è molto legato. Nelle puntate recentemente andate in onda, il giovane Amato ha capito di amare Maria e puntata dopo puntata, i due ragazzi decideranno di fare un passo importante.

La giovane coppia annuncerà il loro fidanzamento alle famiglie ma gli spoiler rivelano che non mancheranno gli imprevisti: quando il padre di Maria saprà del matrimonio tra Amato e la figlia, vorrà che la coppia faccia rientro in Sicilia, subito dopo le nozze. Tuttavia, Rocco potrebbe non accettare la volontà del suocero e non lasciare quindi la città con Maria, rinunciando così al suo amore per lei

Irene e Rocco innamorati

Dopo un periodo di indecisione, anche a causa del bacio dato ad Irene, Rocco ha capito che il suo cuore batteva per la sua compaesana Maria. Quest'ultima ha dovuto lottare, per ricevere delle attenzioni da parte del giovane Amato, intento nel frattempo a dedicarsi al suo lavoro e alla sua passione per il ciclismo.

Grazie all'aiuto di Irene, il nipote di Agnese ha riconquistato la fiducia della signorina Puglisi, che ha deciso di mettere da parte il brutto gesto fatto da Rocco e la sua coinquilina, coronando così il suo sogno d'amore con il giovane Amato. Nell'episodio 146, si è assistito ad un riavvicinamento notevole dei due ragazzi, che con tutta trasparenza hanno iniziato a comportarsi come una vera e propria coppia: molto felice Maria, ha addirittura mostrato a Gabriella e Agnese la collana che gli ha regalato il suo fidanzato.

Una proposta per il giovane Amato

Le anticipazioni relative alle nuove puntate (vicine al finale) rivelano che la storia tra i due ragazzi avrà una svolta: entrambi decideranno di ufficializzare il loro fidanzamento a casa Amato. Sia Giuseppe che Agnese saranno molto contenti e lo zio di Rocco, dato che ci sarà in ballo un matrimonio, consiglierà al nipote di chiamare il suocero e chiedere la mano della figlia.

L'obbiettivo del matrimonio con Maria, però, non sarà l'unico motivo di soddisfazione per Rocco che, molto presto, riceverà una proposta da parte del direttore di una nota squadra ciclistica. Tuttavia, stando agli spoiler, non tutto andrà per il verso giusto: il padre di Maria vorrà a tutti i costi che la figlia faccia rientro in Sicilia, dopo le nozze con Amato. Essendosi ormai ambientato a Milano, dove lavora ed ha pian piano coltivato la passione per il ciclismo, Rocco potrebbe non accettare la richiesta del suocero. A quel punto, il padre di Maria potrebbe costringere la figlia a prendere un'importante decisione: tornare in Sicilia, ponendo fine alla relazione con il suo fidanzato.