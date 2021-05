Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 17 al 21 maggio, verrà dato ampio spazio ai personaggi di Silvia e Michele. Quest'ultimo dovrà fare i conti con una cocente delusione, mentre la moglie dovrà gestire le avances, discrete ma decise, da parte di Giancarlo. La situazione insomma non sarà delle migliori per la storica coppia, ma gli spoiler si soffermano su un altro dettaglio molto particolare. A quanto pare infatti Silvia, in cerca di un po' di conforto, deciderà di dedicarsi a una sua "passione" ormai sopita, ma di cosa potrà mai trattarsi?

Upas, anticipazioni dal 17 al 21 maggio: Giancarlo riempie Silvia di attenzioni

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercheranno di recuperare il loro rapporto. Purtroppo però gli eventi sembreranno remare contro i due. Da un lato Saviani avrà serie difficoltà a gestire il suo lavoro online, mentre sua moglie riceverà sempre maggiori attenzioni da parte di Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi). Finora la donna ha sembrato apprezzare l'interessamento cordiale da parte dell'affascinante cliente, ma tutto è rimasto in confini molto professionali. Tuttavia, a quanto pare, questo innocente flirt sembra destinato ad avere uno sviluppo.

Un posto al sole, spoiler maggio: Silvia si dedica a una vecchia passione

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 17 al 21 maggio, rivelano che Michele dovrà affrontare un'amara delusione. Purtroppo non vengono forniti indizi a riguardo, ma la sensazione è che si tratti di qualcosa legato alla sfera professionale, nel frattempo Silvia avrà difficoltà a gestire la tensione in casa e per questo deciderà di dedicarsi ad una sua vecchia passione.

Purtroppo anche in questo caso non viene svelato di cosa possa trattarsi, ma viene sottolineato che la donna troverà conforto in questa sua abitudine. Osservando la storia di questo personaggio si nota che la donna ha sempre messo ai primi posti la sua famiglia e il suo lavoro ma c'è anche una piccola nota negativa da considerare.

In passato la donna infatti ebbe seri problemi legati all'alcol. Ovviamente bisognerà attendere per capire se la donna si dedicherà ad altro o se si opterà davvero per riaffrontare questa tematica.

Un posto al sole, puntate di maggio: Samuel scopre l'interesse di Silvia per Giancarlo

In questa vicenda entrerà, suo malgrado, anche Samuel (Samuele Cavallo). Nei prossimi episodi, quest'ultimo dovrà restituire il suo seminterrato ad Alberto (Maurizio Aiello). Mentre il giovane sarà intento a lasciare Palazzo Palladini, farà una scoperta sorprendente. Il cantante/chef infatti noterà il crescente interesse di Silvia per Giancarlo. Non è chiaro cosa vedrà Samuel, ma di sicuro questa storia è destinata a far discutere molto gli appassionati della soap.