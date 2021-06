Non ci si annoia mai all’interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. In attesa della messa in onda della sesta stagione, prevista per settembre, quasi tutti gli attori sono occupati nella registrazione delle future puntate. Come si evince dagli spoiler, il nuovo ciclo prevederà il ritorno di alcuni vecchi personaggi della fiction di Rai1 e l’ingresso in scena di nuovi attori che alimenteranno nuove ed appassionanti storie. Uno dei personaggi presente nel cast della sesta stagione è Massimo Poggio. L'attore potrebbe interpretare l'ex marito di Gloria, Teresio, il vero padre di Stefania.

Novità in attesa della nuova stagione

Secondo gli spoiler da poco diffusi, un attore conosciuto entrerà a far parte del al cast di attori de Il Paradiso: Massimo Poggio. L'attore italiano ha già avuto modo di partecipare come protagonista in diverse fiction, tra cui Che Dio Ci Aiuti. Data la sua età, Poggio potrebbe interpretare Colombo, il padre di Stefania. Nei giorni scorsi la Rai ha reso noti alcuni dettagli sui palinsesti della nuova stagione tv e per quanto riguarda la soap de Il Paradiso delle Signore ha comunicato un'intrigante (e non attesa) anticipazione in merito: ''A Milano si presenteranno i Colombo. Ezio (genitore di Stefania) cambierà la vita della ragazza e di Gloria'.

Da queste parole si evince che molto presto il futuro della giovane commessa sarà destinato a cambiare per sempre.

Ezio, il papà della signorina Colombo, conosciuto Teresio, si presenterà a Milano per stravolgere la vita della figlia Stefania ma anche della sua ex compagna Gloria. Quest'ultima non ha ancora rivelato alla ragazza di essere sua madre ma molto probabilmente lo farà nella sesta stagione. Attualmente non si ha alcuna conferma in merito al ruolo che interpreterà Poggio ma sicuramente alimenterà nuovi intrighi all'interno del più importante magazzino milanese.

La verità di Gloria Moreau

Come visto nel corso della quinta stagione, la signorina Moreau ha cercato in tutti i modi di nascondere la verità alla figlia. La capo-commessa del Paradiso infatti era tornata da Nizza con un obbiettivo: riprendersi la figlia Stefania. Puntata dopo puntata il legame tra le due donne si è fatto sempre più forte.

Gloria ha iniziato a trattare Stefania non come una semplice commessa. D'altra parte, anche la signorina Colombo, ha trovato nella signorina Moreau una valida confidente. Nessuno, a parte la zia Ernesta ed Armando, sa del legame che unisce Gloria a Stefania, ma molto presto, la capo-commessa potrebbe raccontare tutta la verità alla ragazza. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni per capire cosa accadrà molto presto.