Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore tornerà a tenere banco una storyline che al momento non ha avuto molto spazio. Si tratta della relazione extra coniugale tra Giuseppe e Petra. Quest’ultima, chiederà all'amante più soldi per il loro bambino, minacciando di rivelare quanto accaduto ad Agnese. Per salvare la sua reputazione, Giuseppe decide di mandare i tutti i risparmi di famiglia alla donna, mettendo nei guai i suoi affetti più cari. A scoprirlo per prima sarà Agnese, che inizierà a seguire ogni spostamento del marito.

La sarta potrebbe apprendere molto presto che Giuseppe l’ha tradita e potrebbe quindi tornare tra le braccia del suo amato Armando.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Giuseppe nei guai

Dopo una lunga permanenza in Germania, Giuseppe è tornato a Milano ed ha cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto con la sua famiglia. Il suo inaspettato ritorno ha causato l’allontanamento di Agnese e Armando. La sarta e il capo magazziniere avevano poco prima deciso di uscire allo scoperto e rivelare a tutti la loro relazione. Nonostante la presenza del signor Amato, Agnese e il signor Ferraris non hanno smesso di amarsi e, nonostante i due abbiano deciso di porre fine alla loro storia d’amore, il loro sentimento non è mai svanito.

Le anticipazioni rivelano che tutto precipiterà quando Agnese fará una scoperta sconcertante: Giuseppe avrà speso tutti i loro risparmi. Come visto nelle precedenti puntate, infatti, il signor Amato è stato più volte minacciato dall’amante Petra. La madre del figlio concepito nella relazione extra coniugale, continuerà a tormentare Giuseppe, chiedendo più soldi per il mantenimento del bambino.

Quando Agnese scoprirà che tutti i risparmi di una vita sono spariti nel nulla, inizierà ad indagare sugli spostamenti e le conoscenze del marito. La mamma di Tina e Salvatore potrebbe quindi scoprire molto presto che Giuseppe non solo l’ha tradita in Germania, ma ha anche concepito un bambino con Petra. A quel punto, la sarta potrebbe decidere di porre fine al suo triste e deludente matrimonio per tornare tra le braccia di Armando.

La nuova coppia potrebbe finalmente uscire allo scoperto e vivere la loro storia d’amore in tutta serenità e godersi la felicità che entrambi meritano.

Il Paradiso 6, Vittorio scopre che Tina ha mentito

Un’altro scenario che presto terrà banco nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore è il segreto di Tina Amato. La giovane cantante, seppur abbia confidato a Vittorio della sua separazione con Sandro, non gli ha rivelato della sua malattia alle corde vocali. Pur di salvare la sua carriera artistica, la sorella di Salvatore ha fatto in modo che Anna registrasse al suo posto la demo del “musicarello”, prendendosi gioco di Conti. Quando Vittorio ascolterà la registrazione, inizierà immediatamente a nutrire dei dubbi sulla veridicità del timbro di voce di Tina.

A quel punto, la giovane sara costretta a raccontare tutta la verità al direttore del grande magazzino. Nonostante la delusione, Vittorio deciderà di aiutare la giovane cantante sia a livello economico che morale.