La Juventus è ritornata alla vittoria in Serie A, battendo la Fiorentina per 1-0, riuscendo quindi a trovare i tre punti dopo le due sconfitte consecutive con Sassuolo e Verona.

Contro la squadra di Italiano la decide il gol di Juan Cuadrado nei minuti di recupero [VIDEO].

La Juve torna al successo

Allegri ha dei problemi in difesa durante il riscaldamento: Giorgio Chiellini si deve fermare per un problema muscolare e al suo posto dal primo minuto scende in campo Daniele Rugani.

Nel primo tempo la partita rimane piuttosto bloccata: poche le occasioni da rete, con i due portieri praticamente inoperosi.

Anche il secondo tempo è piuttosto sottotono, poi arriva l'episodio determinante: l'espulsione di Milenkovic al minuto 70 dopo aver commesso un fallo su Chiesa che stava ripartendo.

A questo punto, in superiorità numerica, i bianconeri cercano di accelerare i tempi, con Chiesa che colpisce una traversa. Poi Allegri decide di mandare in campo Juan Cuadrado, e questa risulterà essere la mossa vincente. Il colombiano entra al posto di uno spento Rabiot e, nei minuti di recupero, trova la rete del vantaggio: con le sue finte inganna i difensori e scocca un diagonale che batte il portiere viola appostato male sul proprio palo.

La partita finisce quindi 1-0. Sono tre punti importanti per la squadra bianconera.

Peraltro, dopo il pareggio del Napoli contro il Verona e quello nel derby tra Milan e Inter, la Juventus recupera punti in classifica, anche se la vetta della graduatoria è ancora distante ben 14 lunghezze.

I top e flop della Juventus

Per quanto riguarda i migliori in campo della Juventus nella gara contro la Fiorentina sono da sottolineare le ottime prestazioni da parte di Rugani e De Ligt in difesa, quest'ultimo ha saputo fronteggiare egregiamente l'attaccante Vlahovic, l'uomo più pericoloso in fase offensiva degli ospiti.

A centrocampo bene Locatelli e McKennie, male invece Rabiot: il francese non sta convincendo nelle sue ultime uscite. In difficoltà anche Alvaro Morata, l'attaccante spagnolo non si è mai reso pericoloso andando poche volte alla conclusione. Pure Paulo Dybala è parso un po' sottotono, al contrario della gara contro lo Zenit in Champions League in cui era stato uno tra i migliori.

Ecco i voti degli uomini di Allegri che hanno battuto la Fiorentina:

Perin 6, Danilo 6, Rugani 6,5, De Ligt 7, Alex Sandro 5,5, Locatelli 6, McKennie 6,5, Rabiot 5, Chiesa 6,5, Dybala 6, Morata 5,5, Kaio Jorge s.v., Pellegrini 6, Cuadrado 7. Allenatore: Allegri 7