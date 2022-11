Il film Diabolik - Ginko all'Attacco! è stato rilasciato nelle sale italiane il 17 novembre 2022 ed è il sequel diretto del Diabolik cinematografico del 2021, diretto sempre dai fratelli registi Marco e Antonio Manetti.

Breve storia di Diabolik al cinema e in televisione

Molto prima anche del primo capitolo del 2021 a opera dei Manetti Bros, il fumetto creato da Angela e Luciana Giussani è stato riadattato per la televisione con la serie animata Diabolik: Track of The Panther del 2000 prodotta da Saban International, con la collaborazione di M6, Mediaset e Fox Television.

Tale serie si prendeva molte libertà anche con alcuni personaggi principali, appunto riadattati e riscritti per un target più giovanile. Ancora prima, inoltre, la primissima trasposizione filmica del fumetto è stata quella omonima del 1968 a opera di Mario Bava.

Adattamento cinematografico del 16° albo dell'omonimo fumetto, Ginko all'attacco, questa nuova pellicola vede come protagonista Giacomo Giannotti, che qui sostituisce Luca Marinelli, interprete nel precedente capitolo. Una scelta, questa di sostituire l'attore principale del film, forse non tanto di stile, ma quasi necessaria dato che probabilmente l'interpretazione di Marinelli nella precedente pellicola non ha pienamente soddisfatto le aspettative di produzione e pubblico in sala, risultando in effetti, a differenza di quella di Giannotti, molto rigida, ingessata e quasi fuori ruolo, che riusciva infatti a compensare comunque col suo sguardo freddo e penetrante.

Una produzione tutta italiana ad opera della romana Mompracem e di Rai Cinema, che fortunatamente cerca di rinvigorire e dare un po' di nuova linfa vitale al cinema italiano e soprattutto al suo genere action giallo cinefumettistico, seppur con un budget neanche lontanamente paragonabile con quello di grandi produzioni americane come quelle Marvel Studios o DC.

Diabolik qui sarà alle prese con un nuovo furto, quello stavolta dei gioielli della collezione Armen, che farà da apripista per lo sviluppo della trama.

A interpretare la sensuale ereditiera Eva Kant vi è di nuovo l'attrice catanese Miriam Leone, mentre Valerio Mastandrea riprende il ruolo dell'agguerrito Ispettore Ginko, intento più che mai ad acciuffare e arrestare una volta per tutte il sua nemico.

Vi è inoltre nel cast anche Monica Bellucci, che interpreta, con un marcato accento francese acquisito, la duchessa Altea di Vallemberg.

Regia e montaggio in Diabolik - Ginko all'Attacco!

Un film che soffre forse di uno sviluppo di trama e di colpo di scena un po' telefonati e prevedibili, ma che scorre fluido e si lascia guardare anche grazie al sapiente e coinvolgente montaggio ad opera di Federico Maria Maneschi e ad intelligenti camei e stratagemmi di sceneggiatura.

La regia dei Manetti Bros riesce a valorizzare le poche scene d'azione presenti e a costruire una tensione capace di non annoiare fino ai titoli di coda (a tal proposito, è bene menzionare anche la sequenza dei titoli di testa in stile James Bond con la canzone "Se mi vuoi" di Diodato).

Citazioni e riferimenti nel secondo Diabolik

Non mancano come sempre poi le citazioni e i richiami a grandi opere videoludiche, come la saga "Metal Gear Solid" o a pellicole come "I soliti sospetti" di Bryan Singer o "Mission: Impossible".

Nel complesso, quindi, questo nuovo Diabolik pare un film riuscito e esportabile anche all'estero: non è certo paragonabile alle grandi produzioni hollywoodiane odierne di cinecomics con budget mastodontici, ma forse, per certi versi, ciò si potrebbe rivelare anche un grande punto a favore.