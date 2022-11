La Juventus, contro la Lazio, ha ottenuto un'altra vittoria molto importante e adesso la squadra è terza in classifica. I bianconeri dopo la crisi dei primi di ottobre ha saputo reagire e dal derby del 15 ottobre la Vecchia Signora ha raccolto 6 vittorie consecutive. Questi successi hanno consentito alla Juventus di scalare posizioni e adesso Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi sono terzi in classifica. Il tecnico livornese ha saputo dare una nuova impronta alla squadra ma anche i giocatori hanno fatto la loro parte compattandosi sempre di più.

Come ha rivelato Tuttosport, prima della gara contro la Lazio, la Juventus si è caricata leggendo una frase di un grande campione del passato Omar Sivori: "Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, crederci ancora. La Juve non si arrende mai", questa è la citazione apparsa sugli schemi presenti nello spogliatoio bianconero prima della gara contro la Lazio. La frase di Sivori è servita ai giocatori per caricarsi e andare in campo a conquistare altri tre punti davvero preziosi.

Frase di Scirea prima dell'Inter

Ma questa tradizione è cominciata prima della gara contro l'Inter, quando sui monitor dello spogliatoio juventino è apparsa una frase di Gaetano Scirea. Dunque le frasi delle leggende del passato servono alla Juventus per caricarsi e per sentire maggiormente il DNA bianconero. Adesso lo spogliatoio bianconero sembra remare compatto e infatti i risultati sul campo sono cambiati.

Al fianco del Capitano Leonardo Bonucci c'è un valido vice come Danilo che ha saputo ritagliarsi un ruolo chiave. Adesso il numero 6 juventino è il vice capitano a tutti gli effetti e per lui indossare la fascia è un onore: "L’ho sempre detto da quando ho indossato per la prima volta la fascia: per me è un onore, mi dà tanto orgoglio e anche tanta responsabilità".

Il programma della pausa

La Juventus, nelle prossime settimane, avrà il tempo per lavorare visto che ci saranno i mondiali. I bianconeri alterneranno periodi di vacanza a periodi di lavoro. Da oggi 14 novembre la Juventus lavorerà con i pochi giocatori che sono rimasti a Torino e la preparazione proseguirà fino al 18 novembre. Dopodiché la squadra riposerà fino al 6 dicembre. Da lì in avanti i bianconeri faranno un richiamo di preparazione con annessi alcuni match amichevoli che serviranno a Chiesa e Pogba per ritrovare il ritmo partita. La Juventus poi andrà di nuovo in ferie tra il 22 e il 23 dicembre per festeggiare il Natale. Ma subito dopo le festività natalizie i bianconeri torneranno al JTC per preparare la gara contro la Cremonese del 4 gennaio.