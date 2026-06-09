Se un tempo le città italiane si aprivano per ospitare grandi eventi gratuiti e democratici, come il Festivalbar, lo scenario contemporaneo si muove in direzione opposta. Oggi le città d'arte non sono più soltanto mete da scoprire o scenografie passive, ma subiscono un mutamento sociologico: diventano giganteschi palcoscenici privati per l'industria dell'intrattenimento globale, i brand di lusso e le celebrità. Il fenomeno, che gli esperti chiamano "sindrome da set", ridefinisce i confini tra spazio pubblico e interesse privato, sollevando interrogativi sulla gestione del patrimonio culturale.

Il caso Palermo: quando la popstar blinda la città

L'ultimo cortocircuito si è consumato nel corso dell'ultimo fine settimana a Palermo, scelta dalla popstar Dua Lipa per celebrare il proprio matrimonio: scorci storici inaccessibili, servizi di sicurezza impegnati a deviare i residenti e interi quartieri trasformati in fortezza. Se le istituzioni tendono a giustificare questi eventi parlando di ritorno d'immagine e di volano per il turismo internazionale, la reazione dei residenti ha riacceso la polemica. La percezione è quella di una svendita temporanea del suolo pubblico, dove la quotidianità della cittadinanza viene subordinata all'estetica di una produzione mediatica.

Jeff Bezos a Venezia: il precedente del lusso d'élite

Quello di Palermo non è un caso isolato, ma l'evoluzione di un trend che ha già colpito altre icone del territorio italiano. Ne è un esempio il precedente che aveva travolto Venezia in occasione delle nozze di Jeff Bezos. In quella circostanza, la laguna si era piegata alle esigenze logistiche del fondatore di Amazon, con canali interdetti alla navigazione pubblica e palazzi sottratti agli sguardi esterni per garantire la privacy degli ospiti. Con queste dinamiche, il centro urbano smette di essere un organismo vivo, fatto di comunità e residenti, e viene ridotto a uno sfondo di lusso da affittare al miglior offerente. Il turismo di massa incontra così il turismo d'élite, escludendo il cittadino comune dall'esperienza dello spazio pubblico.

L'effetto "set cinematografico" e la gentrificazione estetica

La trasformazione in set permanente produce un impatto profondo anche sull'offerta commerciale e urbanistica delle città. Spinte dal desiderio di assomigliare alla loro versione televisiva o social – un effetto amplificato da produzioni seriali come Emily in Paris o The White Lotus –, le mete turistiche tendono a standardizzarsi: le botteghe storiche e le attività di quartiere lasciano il posto a boutique, dehors uniformati e catene internazionali capaci di sostenere affitti astronomici. È la gentrificazione estetica: i centri storici si svuotano dell'identità reale per offrire al visitatore esattamente la fotografia che ha già visto sullo schermo dello smartphone.

Trovare un equilibrio tra attrattività e vivibilità

Il problema non risiede nella presenza dei grandi eventi o delle produzioni multimediali, che da sempre fanno parte della cultura italiana, quanto nella misura e nelle regole d'ingaggio. Quando il diritto alla città da parte di chi ci abita viene subordinato alle logiche di un'agenzia di eventi o all'esclusiva di una rivista patinata, il patto sociale del territorio rischia di incrinarsi. La sfida per il futuro del turismo e della gestione culturale in Italia consisterà proprio in questo: individuare un punto di equilibrio tra il valore economico dell'attrattività internazionale e la tutela di uno spazio pubblico che deve rimanere, prima di tutto, un bene comune e accessibile.