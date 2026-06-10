La pasta è molto più di un alimento: è un simbolo culturale, un collante sociale, un pilastro della tradizione mediterranea. Per secoli ha garantito energia, sopravvivenza e identità. Quando i raccolti scarseggiavano, venivano meno non solo i piatti sulle tavole, ma anche la forza fisica necessaria per lavorare e vivere. La storia del grano è, in fondo, la storia delle popolazioni che lo hanno coltivato. Le prime coltivazioni di grano conosciute risalgono a circa 10.000, 12.000 anni fa nella regione chiamata Mezzaluna Fertile un'area del Medio Oriente.

Oggi il dibattito non riguarda più la fame, ma la qualità del grano. E qui entra in scena un tema sempre più discusso: la differenza tra i grani moderni e i grani antichi, non in termini di assenza di glutine, ma di struttura del glutine e di quantità naturalmente inferiore.

Grani antichi: un glutine diverso, più “morbido”

I grani antichi non sono stati selezionati industrialmente come i grani moderni. Questo significa due cose:

Il glutine è strutturalmente diverso , meno “tenace” e meno resistente alle lavorazioni industriali.

La quantità totale di glutine può essere inferiore del 10–15% rispetto ad alcune varietà moderne ad alta resa.

Pasta e salute: il ruolo nella dieta mediterranea

La pasta rimane un alimento equilibrato, soprattutto se abbinata a:

Legumi

Verdure di stagione

Olio extravergine d’oliva

È un piatto completo, capace di fornire energia costante e di inserirsi perfettamente nel modello mediterraneo, oggi considerato uno dei più salutari al mondo.

La scelta consapevole oggi

La vera rivoluzione non è eliminare il glutine, ma scegliere il grano giusto. Le opzioni sono tante:

Pasta tradizionale — stabile, versatile, perfetta per ogni ricetta.

Pasta integrale — più ricca di fibre e micronutrienti.

Pasta da grani antichi — glutine meno aggressivo, sapore più rustico, filiera più corta.

La scelta dipende dal gusto, dalla digeribilità percepita e dalla volontà di sostenere filiere agricole più tradizionali.