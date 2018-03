Dalla prima legislatura ad oggi (la diciassettesima) gli elettori sono aumentati quasi del doppio. Il 18 aprile del 1948 alla Camera dei Deputati c'erano solo 574 seggi e al Senato della Repubblica 237. Gli elettori che hanno scelto i deputati della Camera erano 29 milioni 117 mila 270 mentre al Senato 25 milioni 858 mila 712. Oggi i seggi alla Camera dei Deputati sono 630 e gli elettori che lo scorso 24 febbraio 2013 hanno scelto i propri rappresentanti sono stati 50 milioni 500 mila 118, mentre al Senato, dove i seggi sono aumentati da 237 a 315, sono stati 46 milioni 221 mila 21.

Dati per Regione

Nelle scorse elezioni politiche del 2013 la Regione con il maggior numero di elettori è stata la Lombardia (con 7 milioni 453 mila 321, mentre la regione con il minor numero di elettori è stata la Valle d'Aosta (con 100 mila 277 elettori).

Per quanto riguarda i votanti, numeri negativi si sono registrati al Sud: in Campania ha votato il 67,9%, in Puglia il 69,9%, in Basilicata 69,5%, in Calabria il 63,2%, in Sicilia 64,6%, in Sardegna il 68,3%. Condizione opposta nelle regioni dell'Italia del nord: in Emilia Romagna ha votato l'82,1%, a Trento l'80%, a Bolzano l'82,1%, in Trentino - Alto Adige l'81%.