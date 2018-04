LIVE consultazioni Casellati: oggi secondo giro di incontri

15:27 - Salvini: "Esiste un'Italia reale che sta perdendo la pazienza per consultazioni e contro consultazioni, veti e contro veti. Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no, che molti hanno portato avanti fino ad oggi. Abbiamo riportato alla Presidente #Casellati la nostra fiducia nel fatto che un governo che rappresenti il voto degli italiano ed un accordo tra i primi e i secondi, tra il centrodestra e il M5S, superi i veti. Noi confidiamo che chi verrà dopo di noi a queste consultazioni, accetti finalmente di sedersi al tavolo, parlando di programmi e non di programmi e non di posti, confrontando la fattibilità della riforma delle pensioni, della riforma del lavoro, di quella fiscale, della scuola, della giustizia, con chi è stato premiato dagli italiani che è rappresentato qua nella sua interezza e con i secondi arrivati.

Quindi a dispetto di quello che abbiamo letto oggi su quasi tutti i giornali, confidiamo nel fatto che per reciproca buona volontà, nei prossimi giorni si parli di cose da fare, delle 200 crisi aziendali aperti al Ministero dello sviluppo economico, della riforma fiscali, di tutto quello che sta a cuore a noi e ai 5 Stelle. Riteniamo improponibile un governo con chi ha perso. Confidiamo nel fatto che l'ultimo appello a responsabilità e alla costruzione, partendo dai temi e non dai posti, con oggi venga consegnato al Presidente Casellati".

14:31 - La delegazione del centrodestra, formata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, è arrivata a Palazzo Giustiniani. E' iniziato il secondo giro di consultazioni con la Casellati.

14:23 - E' tutto pronto per il secondo giro di consultazioni della Casellati che proverà a capire se è possibile formare un governo che comprenda il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra unita.

Domani poi il Presidente del Senato sarà chiamato a riferire al Presidente della Repubblica.

13:21 - Alle 14:30 il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Salvini dunque sarà alla guida della coalizione che comprende la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di lanciare un segnale chiaro a Di Maio: il leader leghista non ha alcuna intenzione di rompere con Silvio Berlusconi.

12:35 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in questo momento il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha queste 4 possibilità davanti a sè:

Attendere che termini l'esplorazione della Casellati e capire se ci sono ancora margini di manovra.

Attendere domenica, giorno dell'ultimatum lanciato dal Movimento 5 Stelle alla Lega, per capire se il matrimonio tra Di Maio e Salvini si celebrerà.

In caso di stallo continuo, lunedì Mattarella potrebbe incaricare un'altra figura, stavolta con un raggio di manovra più ampio, coinvolgendo tutti i partiti.

Certificare l'impotenza della politica e prepararsi a edificare un governo del Presidente, tecnico, mettendo i partiti di fronte alle proprie responsabilità davanti all'opinione pubblica e al Capo dello Stato stesso.

11:35 - E' stato reso noto il calendario del secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La coalizione di centrodestra si recherà unita all'incontro con la Casellati che si terrà alle 14:30 a Palazzo Giustiniani. Il Movimento 5 Stelle invece, incontrerà il Presidente del Senato alle 17:30. E' importante sottolineare come - presentandosi uniti alle consultazioni - Salvini, Berlusconi e la Meloni lanciano un segnale molto chiaro: un nuovo governo potrà nascere solo se il centrodestra resterà unito. A questo punto dunque, appare difficile ipotizzare la formazione di un governo formato dal Movimento 5 Stelle di Di Maio e dalla coalizione di centrodestra unita, a guida Salvini.

10:02 - Mentre il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, si appresta a fare il secondo giro di consultazioni, arriva la netta chiusura del capogruppo al Senato del Movimento Cinque Stelle, Danilo Toninelli, il quale - intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 - ha invece aperto al Partito Democratico: "Non faremo mai nessun tipo di alleanza con Silvio Berlusconi, che ha fatto fallire il Paese. Al Pd invece proponiamo di sederci intorno ad un tavolo per scrivere un contratto di governo. Due giorni fa Martina ha parlato di 3 temi che sono presenti anche nel nostro programma. Loro parlano di reddito di inclusione e noi di reddito di cittadinanza: credo che una via di mezzo si possa trovare.

9:07 - L'incarico esplorativo affidato a Maria Elisabetta Alberti Casellati da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aveva come obiettivo quello di percorrere fino in fondo la strada di un'eventuale alleanza tra la coalizione di centrodestra ed il Movimento 5 Stelle nel tentativo di formare un governo. Se questa ipotesi dovesse fallire, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato, nella giornata di lunedì, potrebbe affidare il mandato esplorativo a Luigi Di Maio, nel tentativo di cambiare asse politico, guardando al Partito Democratico. Se il leader di grillini dovesse dire di no, a quel punto il mandato toccherebbe al Presidente della Camera Roberto Fico provare a condurre delle esplorazioni del tutto diverse, realizzando delle consultazioni che partirebbero dal dialogo con il Partito Democratico.

8.15 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, se la missione della Casellati dovesse chiudersi con un fallimento, il Capo della Stato si prenderà 48 ore di riflessione, poi avrà a disposizione una residua alternativa: affidare un ulteriore mandato esplorativo al fine di indagare l'eventuale esistenza di maggioranze alternative. Questa volta però, potrebbe toccare alla terza carica dello Stato, vale a dire il Presidente della Camera Roberto Fico. In tal caso, le ipotesi di lavoro messe in preventivo da Mattarella sarebbero legate a riposizionamenti politici, con nuove disponibilità e rinunce da parte di molti.

- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, nel corso della consultazione avuta con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Luigi Di Maio avrebbe fatto un'ultima offerta a Silvio Berlusconi: vale a dire quella di consentire un sostegno esterno a Forza Italia. L'offerta avanzata dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia però, viene considerata assolutamente irricevibile da Silvio Berlusconi. Se invece il veto dei grillini nei confronti dell'ex Premier dovesse venire meno, allora il Cavaliere sarebbe disposto a formare un governo con i grillini.

Nella giornata di ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo mirato a comprendere le reali possibilità di formare un governo che preveda la partecipazione del centrodestra unito e del Movimento 5 Stelle. Il primo giro di consultazioni condotto dalla Casellati però, si è concluso con una fumata grigia: tutti i partiti infatti continuano a restare fermi sulle loro posizioni. Il Movimento 5 Stelle, per bocca di Luigi Di Maio, ha ribadito l'assoluta indisponibilità del M5S a partecipare ad un governo che preveda la presenza di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Per i grillini un eventuale esecutivo formato con FI sarebbe in netta contraddizione con la necessità di dar vita ad un governo del cambiamento. La Lega invece, attraverso le parole di Giorgetti, ha ribadito la piena disponibilità del Carroccio a formare un governo che preveda la presenza della coalizione di centrodestra unita, con il Movimeno 5 Stelle, invitando le altre forze politiche a finirla di anteporre veti e personalismi agli interessi del Paese. Silvio Berlusconi invece, ci ha tenuto a sottolineare come da parte sua non vi sia nessun tipo di veto nei confronti del Movimento 5 Stelle, veto che invece i grillini continuano a porre nei confronti del Cavalieri.

Oggi la Casellati dovrebbe tenere un secondo giro di consultazioni, salvo poi riferire quanto appreso al Capo dello Stato entro la giornata di venerdì. Segui su Blasting News il Live del secondo giro di consultazioni, alla ricerca di un accordo che possa favorire la formazione di un governo.