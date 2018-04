LIVE nuovo governo: Mattarella è pronto ad affidare l'incarico a Fico

14:12 - Il mandato esplorativo che quest'oggi verrà affidato a Roberto #Fico ha un obiettivo ben preciso: quello di provare a coinvolgere il PD in una trattativa per la formazione di un nuovo governo. I Dem infatti, fino a questo momento, hanno ribadito la loro intenzione di non partecipare a nessun tipo di accordo, restando all'opposizione. Con l'incarico a Fico, #Mattarella vuole provare a capire se il partito di Matteo Renzi possa fare dei passi in avanti, fornendo una possibile alternativa all'asse Di Maio-Salvini.

13:58 - I risultati in Molise in questo momento frenano i vincitori del 4 marzo: il Movimento 5 Stelle ha dovuto registrare un risultato deludente, staccato di diversi punti dal candidato di centrodestra.

Sul fronte della Lega invece, se è vero che la vittoria di Toma rappresenta un successo per l'intera coalizione, è altrettanto vero che a Matteo Salvini non è riuscito il sorpasso su Forza Italia.

13:51 - Dopo la vittoria ottenuta in Molise, il centrodestra ribadisce: "Il governo del Paese spetta a noi".

13:36 - Prima di ricorrere all'ultima carta da giocarsi - vale a dire quella di un governo del Presidente - Mattarella è determinato a sondare il terreno anche con le forze di sinistra, nel tentativo di formare un governo politico. In tal senso, la scelta di conferire un incarico esplorativo a Roberto Fico, va nel tentativo di favorire un dialogo con il PD. L'attuale Presidente della Camera infatti, è da sempre considerato il leader dell'ala più 'a sinistra' dei 5 Stelle e, proprio per questo motivo, potrebbe rappresentare la chiave giusta per superare le forti divergenze che in queste settimane hanno impedito la nascita di un dialogo costruttivo tra i grillini e i Dem.

12:50 - Dunque il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto gli ultimi dubbi, convocando il Presidente della Camera Roberto Fico per affidargli il mandato esplorativo. Ora davanti alla Capo dello Stato ci sono due strade: la prima è quella di affidare a Fico un mandato mirato a capire se esistono margini di manovra per formare un governo con un alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. In alternativa, Mattarella potrebbe decidere di affidare a Fico un mandato aperto a tutto il fronte politico, con la possibilità di consentire alla coalizione di centrodestra e al Movimento 5 Stelle di continuare il dialogo, alla ricerca di una soluzione per uscire dallo stallo.

12:36 - Mattarella convoca al Quirinale il Presidente della Camera Roberto Fico per le ore 17:00.

12:12 - Concluso lo spoglio delle schede in Molise: la coalizione di centrodestra si è imposta con il 43,46% dei voti.

Greco (candidato del M5S) si è fermato al 38,50%. Il centrosinistra conclude con il 17,1% mentre Casapoud rimedia solo lo 0,42%.

11:33 - In queste ore si sta giocando una fase delicata della partita per la formazione del nuovo governo. L'intenzione di Salvini sembra essere quella di prendere tempo, nel tentativo di provare a sbloccare lo stallo delle ultime ore, senza chiudere la porta in faccia né a Luigi Di Maio, né a Silvio Berlusconi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella però, è stanco di aspettare e nelle prossime ore potrebbe decidere di affidare un mandato esplorativo a Roberto Fico, presidente della Camera, con l'obiettivo di provare a "scongelare" il Partito Democratico, facendolo entrare nella trattativa per la formazione di un nuovo esecutivo. Tutto ciò però, potrebbe indirettamente favorire Salvini che in questo modo avrebbe il tempo necessario per continuare a lavorare ad un accordo con i grillini.

11:53 - In Molise si è affermato il centrodestra, ma il Movimento 5 Stelle attacca e spiega il perché della vittoria: "Non hanno vinto come coalizione, bensì grazie ad una miriade di liste collegate. Sia FI che Lega non hanno superato il 10%".

11:45 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la crisi è complicata e Mattarella ne era a consapevole sin dall'inizio. "Sarà lunga" aveva confidato ai suoi collaboratori, ma non voleva che le forze politiche si rendessero protagoniste di tatticismi e "giochetti". Dalle parti di Arcore, Berlusconi si sarebbe convinto che alla fine si arriverà ad un governo del Presidente, ad un esecutivo tecnico, e che tutto ciò potrebbe avvenire anche grazie a lui. Il tentativo di un governo politico però, Mattarella vuole portarlo avanti e vuole farlo fino in fondo. E con tre schieramenti di minoranza, è giusto e corretto, provare a coinvolgere anche la sinistra.

11:14 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, i leghisti - nel corso dei colloqui avuti con Matteo Salvini - avrebbero lanciato una proposta al leader del Carroccio: vale a dire quella di mettere in campo una sorta di "staffetta". Ossia che la legislatura parta con un governo guidato da Salvini e poi, a metà mandato, con un patto trasparente davanti agli elettori, sul modello "tedesco" proposto proprio dal Movimento 5 Stelle, si realizzerebbe l'avvicendamento con Di Maio.

10:55 - Salvini si trova a Trieste in vista della campagna elettorale per le elezioni regionali in Friuli e nel corso di un comizio, ha dichiarato: "Consiglio caldamente ai secondi arrivati di smetterla di imporre diktat o veti. Sediamoci intorno ad un tavolo e discutiamo della riforma del lavoro, la riforma dell’immigrazione, la riforma della scuola. Centrodestra e 5 Stelle possono iniziare a governare già da questa settimana, prendendosi un impegno chiaro: ossia che a guidare il Paese siano i primi arrivati”.

Trattative governo: Salvini si rivolge al Movimento 5 Stelle

08:55 - Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Movimento Cinque Stelle avrebbe avanzato un piano diverso a Salvini e cioè la formazione di un governo dal quale il leader del Carroccio rimanga del tutto fuori, con una sorta di veste da garante. Il modello esplicitamente citato è quello del 1994, con Umberto Bossi che non partecipò al primo esecutivo di Berlusconi.

07:32 - A 49 giorni dalle elezioni del 4 marzo, inizierà la terza settimana di consultazione con i partiti per provare ad individuare una maggioranza di governo. Dopo i tentativi messi in campo direttamente al Quirinale e a Palazzo Giustiniani, con l'esplorazione affidata al Presidente del Senato Maria Elisabetti Alberti Casellati, a partire da oggi - secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera - il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si prepara a conferire un secondo incarico esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico: anche per lui, il Colle chiederebbe tempi stretti (42-72 ore), per verificare una possibile convergenza programmatica tra M5S e Partito Democratico, senza escludere l'asse M5S-Lega.

3:07 - In Molise si sono concluse le elezioni regionali ed è iniziato lo spoglio che vede Donato Toma (centrodestra) e Andrea Greco (M5S) contendersi la vittoria finale. Dopo pochissime schede scrutinate, il centrodestra sembra essere in vantaggio.

- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Sergio Mattarella sembra orientato a decretare la fine della partita tra la coalizione di centrodestra e i grillini, passando allo scenario successivo. Per questo motivo dunque, è assolutamente probabile che nella giornata di oggi il Capo dello Stato conferisca l'incarico esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, con un obiettivo ben chiaro: quello di guardare al PD di Maurizio Martina che sembra sempre più tentato dal lanciarsi nella mischia del governo, abbandonando così l'Aventino proposto da Matteo Renzi.

Dopo le elezioni regionali in Molise, l'attenzione è tornata sulle trattative per la formazione di un nuovo governo. Nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio aveva lanciato un ultimatum nei confronti della Lega [VIDEO]: entro domenica sera Matteo Salvini avrebbe dovuto far arrivare dei segnali chiari ai grillini, segnali che andassero verso quel "governo del cambiamento" più volte invocato da Di Maio. Un governo che però si sarebbe dovuto formare senza Forza Italia e, soprattutto, senza Silvio Berlusconi. Allora stato attuale però, la svolta non è arrivata, con Salvini e Berlusconi che - pur lanciandosi diverse frecciate a vicenda - non hanno consumato quella rottura che i 5 Stelle auspicavano.A meno di clamorose sorprese dunque, nella giornata di oggi Sergio Mattarella dovrebbe chiudere - almeno per il momento - il tentativo di trovare una mediazione tra M5S e Lega - con i due giri di consultazioni della Casellati andati a vuoto [VIDEO] - spostando il perimetro delle trattative a sinistra. Il Capo dello Stato infatti, sembra intenzionato ad affidare un incarico esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, nel tentativo di convincere il Partito Democratico ad iniziare una trattativa con la formazione di un governo con i grillini.

