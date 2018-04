Live, formazione nuovo governo: la Casellati riferisce a Mattarella

6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti #Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far sapere a #Mattarella, entro lunedì, di aver trovato i numeri parlamentari per formare una maggioranza. Se invece nel weekend non dovessero esserci novità, è ormai scontato che il Presidente della Repubblica proporrà a Roberto Fico un mandato sul modello di quello della Casellati, ma con nuove regole e nuovo perimetro: a tutto campo, stavolta a partire dal Partito Democratico.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi [VIDEO] in un eventuale governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che sembrava aver cambiato lo scenario: dopo l'incontro tra la Casellati e la coalizione di centrodestra, il leader del Carroccio si era detto molto ottimista sul buon esito della trattativa con i grillini. Quando l'accordo sembrava essere ad un passo però, è saltato ancora una volta per il solito ostacolo che sta rappresentando un vero e proprio freno alla formazione di un governo tra M5S e Lega: vale a dire la presenza di Silvio Berlusconi.

Lo stesso Di Maio, dopo aver parlato con la Casellati, si era detto disponibile ad accettare un appoggio esterno da parte di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, escludendo però la formazione di un governo che avesse tra le sue file degli esponenti di FI. Di fronte ai paletti posti da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, sono arrivate le dure reazioni di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che hanno fatto piombare nuovamente le trattative in una fase di stallo.

Ora la palla passa nuovamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stamattina riceverà il Presidente del Senato Casellati che dovrà riferirgli l'esito delle consultazioni [VIDEO]. Segui su Blasting News il Live della giornata politica. #diretta