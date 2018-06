Domenica 10 giugno sono stati chiamati dalle 7:00 alle 23:00 i residenti di 761 comuni: 586 sono appartenenti alle regioni a statuto ordinario, mentre 137 sono in Sicilia e 38 in Sardegna. Il numero degli elettori è di circa 7.052.803. L'eventuale secondo turno ci sarà per i comuni con più di 15.000 abitanti (10.000 invece per la Sicilia) e l’appuntamento è fissato per il 24 giugno.

Questo è il primo voto dopo la nascita del nuovo governo [VIDEO] Lega-Movimento 5 Stelle. Un test che potrebbe essere molto significativo per misurare il consenso popolare.

Per fortuna non ci sono stati episodi di violenza o irregolarità. Tuttavia, il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha denunciato un’azione dell’attuale ministro degli Interni, Matteo Salvini.

“È grave che durante il voto [VIDEO], ancora con i seggi aperti per le elezioni comunali, il ministro dell’Interno Salvini si sia lanciato nell’ennesimo spot elettorale per la Lega”, ha dichiarato Martina. “In nessun paese moderno un’azione del genere sarebbe stata consentita – ha detto il leader del centrosinistra -. Abbiamo due vicepremier che, anziché governare nell’interesse generale, pensano solo alla propria propaganda elettorale. Questo è il segno di una situazione molto rischiosa che non deve e non può essere sottovalutata”.