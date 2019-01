Annuncio

In un'intervista alla Abc la senatrice, avvocatessa ed ex procuratrice, di 54 anni, Kamala Harris ha comunicato la sua candidatura alla Casa Bianca per il 2020; dichiarando per quanto riguarda la situazione attuale, che il popolo americano ha bisogno di una persona che combatta realmente per gli interessi della gente e non per i propri.

Nel 2003 Kamala è diventata procuratore distrettuale di San Francisco, diventando così la prima donna Afroamericana a rivestire tale carica.

Il 3 gennaio 2017 venne eletta senatrice della California divenendo la prima donna Indo-Americana eletta al Senato.

I candidati democratici alla corsa presidenziale

I candidati per la corsa presidenziale alla nomination democratica del 2020 sono attualmente otto.

Gli aspiranti che ambiscono alla presidenza [VIDEO]potrebbero, però, aumentare nel tempo, rendendo l'ambita corsa ancora più numerosa e affollata.

La Harris ha annunciato la propria candidatura anche attraverso un video sui Social, che ha riscosso un clamoroso successo, raggiungendo in due ore, oltre un milione di visualizzazioni e diverse donazioni da tutti i 50 stati dell'unione.

Gli altri sette candidati, di cui, la senatrice di New York Kirsten Gillibrand, il sindaco di San Antonio, in Texas, Julian Castro e la senatrice del Massachusetts Elisabeth Warren, non hanno ricevuto lo stesso clamore della senatrice della California.

La storia di Kamala Harris

Kamala Harris nasce a Oakland, in California, il 20 ottobre del 1964, da madre indo-americana, ricercatrice sul cancro e da padre giamaicano, professore di Economia.

Dopo gli studi alla Howard University di San Francisco lavora come vice procuratore distrettuale nella Contea di Alameda e in seguito, nel 2003, raggiunse la carica di procuratore distrettuale di San Francisco. Nel 2010 divenne poi Attorney General della California.

Dal 2017 ad oggi ricopre la carica di senatrice in California. Nella vita privata la senatrice è sposata e non ha avuto figli; viene definita diversa dagli altri e molti l'hanno soprannominata "La Obama Donna"; sembra infatti che il suo motto preferito sia: "Sarò la prima ma non l'ultima".

Secondo il New York Times, la senatrice terrà il suo primo comizio elettorale in South Carolina, che sarà uno dei primi stati a votare nelle primarie democratiche.

Donald Trump ha intanto dichiarato che ha iniziato a raccogliere i finanziamenti per la sua ricandidatura [VIDEO] presidenziale.