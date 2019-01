Annuncio

In occasione della puntata di questo venerdì 25 gennaio nella trasmissione "Un giorno da pecora" di Radio Uno è intervenuta la nota conduttrice Mara Venier, la quale un po' a sorpresa si è soffermata anche su alcuni aspetti dell'attualità Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.

Venier: 'Da ragazza ero molto di sinistra e femminista, ho fatto il '68, ma poi si cambia'

In particolare la Venier ha parlato di politica [VIDEO] riguardo alle proprie simpatie giovanili: "Io sono stata molto di sinistra, ho fatto anche il '68.

Avevamo tanti ideali e tante speranze. Ma poi si cresce e si cambia. Allora avevi delle idee che poi ti rendi conto... Appena arrivata a Roma frequentavo un gruppo di ragazzi tutti di sinistra, vicino a Campo de' Fiori facevamo le lotte e le battaglie, anche con Gabriella Ferri.

Anche femministe: occupammo la vecchia Pretura a via del Governo Vecchio, perché potesse diventare un posto che accogliesse le donne sole e coi bambini. Allora avevamo degli ideali. Poi la vita ti porta ad averne meno".

Mara Venier: 'Migranti? Ha perfettamente ragione Salvini'

La nota conduttrice veneziana è stata poi incalzata da parte di Giorgio Lauro a parlare di immigrazione e accoglienza, tema su cui la Venier ha affermato: "Io non vorrei entrare in qualcosa che è più grande di me, però penso che si debbano mettere anche dei paletti. I migranti vanno accolti, ma ci deve essere la collaborazione di tutta Europa, non può essere solo l'Italia. Secondo me su questo ha perfettamente ragione Salvini. I migranti vanno suddivisi fra tutti, magari prima che arrivino in Italia, ci deve essere più collaborazione da tutti i paesi europei".

Sempre su Matteo Salvini, [VIDEO] ha affermato: "Lui ha successo perché parla alla pancia e parla con la pancia e quindi arriva alla gente. Con la sua schiettezza arriva ha successo anche con le donne, in quanto appare come un uomo godereccio che apprezza il cibo". Aggiungendo però di non averlo mai incontrato di persona, ma solo di averlo sentito telefonicamente in un'occasione.

Riguardo alla Politica nelle sue trasmissioni, la conduttrice ha detto: "Decide la Rai se occuparsene, ma nelle mie vecchie edizioni di Domenica In i politici sono sempre stati presenti senza nessun problema: da Berlusconi a Fini, da D'Alema a Veltroni".

Infine la Venier ha svelato una sua lunga amicizia con l'ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, affermando di aver incontrato il suo attuale compagno Nicola Carraro proprio a Ceppaloni a casa del politico centrista.