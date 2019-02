Annuncio

Annuncio

Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal caso "mancati rimborsi" (denunciato diversi mesi fa dalla trasmissione Le Iene) si è autosospesa dal partito e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera. La grillina aveva accusato, e denunciato, l'ex compagno Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto sui social anche come Andrea De Girolamo) di averle sottratto soldi dal conto. L'uomo ha svelato il retroscena politico della denuncia e le pressioni dei portavoce Rocco Casalino e di Ilaria Loquenzi.

Superfurbetti a Cinque Stelle

Nel febbraio 2018, a pochi giorni dalle elezioni nazionali, la trasmissione di Italia 1 Le Iene, mandò in onda un'inchiesta sulle false restituzioni degli stipendi di alcuni parlamentari pentastellati al Fondo per il micro-credito volto a finanziare le Pmi.

Annuncio

Filippo Roma. partendo dalla testimonianza di un ex militante del M5S, aveva così dimostrato che almeno una decina di parlamentari, in realtà, non aveva mai restituito i compensi ricevuti,come dichiarato agli elettori.

Tra i "Superfurbetti a Cinque Stelle" - che dopo aver autorizzato il bonifico lo revocavano - c'era anche Giulia Sarti che, alla fine, aveva dovuto restituire al MoVimento 23.500 euro.

.

Le chat e la denuncia

Circa un anno fa, Giulia Sarti, via chat, spiegò al suo fidanzato dell'epoca (che da 4 anni le teneva anche la contabilità) che avrebbe dovuto denunciarlo per salvarsi la faccia ed uscire indenne dal caso "Rimborsopoli grillina". Secondo Ilaria Loquenzi, capo staff comunicazione e Rocco Casalino (attuale portavoce del premier Giuseppe Conte) era l'unico modo per uscire da "quella storia".

Annuncio

I migliori video del giorno

Così, dopo ore di chiacchiere su Telegram - tutte trascritte dai magistrati - Giulia Sarti, pochi giorni prima del 4 marzo, decise di querelare il compagno Bogdan Andrea Tibusche, attivista e consulente informatico campano, per appropriazione indebita e per truffa. Lui, però davanti al pm si difese mostrando chat, documenti e facendo nomi.

La Sarti,perdonata da Luigi Di Maio e dal M5S, invece, venne reintegrata a pieno regime nel Movimento e, qualche mese più tardi, venne anche eletta presidente della Commissione Giustizia.

Le dimissioni

La procura di Rimini, circa un mese fa , con un atto firmato dal Procuratore capo Elisabetta Melotti e del pm Davide Ercolani, ha depositato la richiesta di archiviazione dell’indagine in quanto non sono stati rinvenuti idonei elementi per ritenere che Tibusche abbia sottratto denaro senza approvazione o autorizzazione da parte dell’on.

Annuncio

Sarti.

Nei giorni scorsi, la procura di Rimini ha archiviato così la denuncia e Giulia Sarti, considerata la vera responsabile per quei mancati versamenti, ed è stata travolta così da un nuovo terremoto politico.

Il legale di Bogdan Andrea Tibusche, l'avvocato Mario Scarpa, ha spiegato che per il suo assistito la vicenda non è finita: " Lui è feroce - ha dichiarato- Quella denuncia fu strumentale e ora valuteremo come reagire":

Nelle scorse ore, la deputata Sarti si è autosospesa e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia. Prima di farlo ha precisato che Ilaria Loquenzi e Rocco Casalino non l'hanno spinta a denunciare nessuno, ma anzi le sono stati vicini. Probabilmente il suo posto sarà preso da Francesca Businarolo, deputata alla seconda legislatura e relatrice della legge sul whistleblowing,