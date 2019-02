Annuncio

Annuncio

Matteo Renzi è apparso in gran forma l’altra sera, 26 febbraio, durante l’ospitata a Porta a Porta, lo storico talk show di Rai1 condotto da bruno vespa. L’ex segretario del Pd, con il suo solito eloquio spumeggiante, ha toccato tutti i temi dell’attualità politica e giudiziaria. Dall’attacco a Matteo Salvini, paragonato in pratica a Chiara Ferragni in quanto influencer fallito, al rapporto con il M5S con il quale rivendica di non aver voluto stringere un accordo dopo le elezioni del 4 marzo 2018. Dalla negazione di voler fondare un nuovo partito, agli auguri, con tanto di presa di distanze, ai tre candidati alla segreteria Pd che domenica prossima si affronteranno nelle primarie. Non poteva mancare, poi, una accorata dedica ai genitori, finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Annuncio

E nemmeno uno sperticato auto elogio di quanto fatto quando era premier perché con lui, afferma, l’Italia era un Paese migliore di oggi. Un discorso che, nonostante l’impegno, non ha però convinto i frequentatori della rete che hanno sommerso di insulti e di improperi il post pubblicato dalla Rai sulla pagina Twitter ufficiale della trasmissione.

Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa: ‘Reddito di cittadinanza una follia, i Salvini passano’

Come appena accennato, Matteo Renzi è apparso indubitabilmente molto carico nel salotto di Bruno Vespa. Colpisce la sua ferrea volontà di continuare a ribadire quanto di buono abbia fatto per l’Italia durante gli anni passati a Palazzo Chigi. Renzi rivendica le sue posizioni sull’immigrazione che gli sono costate sì un’emorragia di voti in favore della Lega, ma gli hanno consentito di mantenere la sua dignità.

Annuncio

I migliori video del giorno

Matteo Salvini, secondo lui, fa incetta di preferenze solo grazie all’abilità del suo team social guidato da Luca Morisi. In pratica sarebbe una sorta di influencer alla Chiara Ferragni, però “fallito”. Giudizio spietato anche per il M5S il cui cavallo di battaglia, il reddito di cittadinanza “tecnicamente è una follia”. L’augurio di Renzi, anzi, la certezza, è che neanche il nuovo segretario del Pd (Zingaretti, Martina o Giachetti) stringerà mai un’alleanza con i pentastellati.

Twitter bastona il Rottamatore: ‘Vai a dormire chiacchierone’

Una performance, quella di Matteo Renzi vista ieri a Porta a Porta che, però, non ha convinto il popolo dei social, praticamente in maniera unanime. A commento del post ufficiale di lancio su Twitter della trasmissione di Bruno Vespa, infatti, si possono trovare solo cinguettii negativi nei suoi confronti.

Annuncio

“Sentire Renzi è agghiacciante, non ho parole”, scrive Sergio A. “Per favore, fatelo star zitto”, chiosa Michele M. “No, Renzi, no. Oggi è stata una giornataccia, non ce la posso fare”, ironizza un certo Mimmo.

Questa sera con noi c’è @matteorenzi. Parleremo di #Pd, di congresso e del suo libro. In seconda serata su @RaiUno pic.twitter.com/CwJkVnaUWm — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) 26 febbraio 2019

“Preferisco guardare una puntata di malattie imbarazzanti”, lo irride Massimiliano. “Mi stupisce moltissimo la pazienza di Vespa - prova a buttare giù un’analisi seria una che si fa chiamare Nina - Renzi parla troppo, lo prevarica, è un atteggiamento insopportabile”. Quello che stupisce, anche se neanche troppo a conti fatti, è il fatto che, tra le centinaia di commenti, non ce ne sia uno di senso positivo. Una cosa su cui riflettere.