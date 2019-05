L’affluenza alle elezioni europee 2019 è risultata in calo rispetto alle ultime elezioni europee del 2014. A dispetto dell’aumento europeo, circa l’affluenza alle urne, in Italia si è registrato un forte calo. Il dato del 2014, che già aveva registrato un massimo storico di astensione al voto, è stato superato in questa ultima tornata elettorale.

Vince la Lega di Matteo Salvini, il M5S è in calo, il PD supera i grillini.

Perché ci sia così tanta disaffezione al diritto/dovere del voto popolare è impegnativo capirlo, anche se ciascuno si sarà fatto la propria idea. In un articolo riportato qualche giorno fa sull’Internazionale, venivano segnalati gli studi del professore di sociologia all’Università di Cagliari, Maurizio Cerruti, che spiegava le ragioni di base dell’astensionismo al voto politico.

Elezioni Europee 2019, astensione al voto da record in Italia

Secondo lo studio i motivi sarebbero da imputare all’apatia e alla protesta.

Secondo il professore l’astensionismo per apatia, dipende dalla “distanza tra l’elettore e l’offerta politica”, credere troppo marginale la propria partecipazione. Poi c’è, invece, l’astensionismo di protesta, che riguarda una sorta di espressione attiva della propria sfiducia e ostilità nei confronti della vigente classe politica.

Che sia per apatia o per protesta, a queste elezioni europee 2019, in Italia gli astenuti sono aumentati di più di 1 milione rispetto al 2014.

Se nel 2014 ci fu un record storico di astenuti con un 41,3%, circa 20 milioni di persone, quest’anno si è arrivati ad un nuovo record storico di astensione, con un 43,7%, circa 21,5 milioni di persone, secondo i dati ufficiali del Viminale. Il calo maggiore dell'affluenza alle urne, si è registrato al sud e sulle isole, con numeri importanti di astensione.

Tutti i dati di affluenza e astenuti in Italia e regione per regione, secondo il Viminale

Nel voler quantificare in numeri effettivi questo calo storico, di seguito tutti i dati ufficiali riportati sul sito del Viminale, in Italia e regione per regione:

Italia

Elettori: 49.129.601

Votanti: 27.652.929 (56,29%)

Astenuti: 21.476,672 (43,71%)

Nord–Italia

Valle d’Aosta

Elettori: 102.417

Votanti: 53.167 (51,91%)

Astenuti: 49,250 (48,09%)

Piemonte

Elettori: 3.548.688

Votanti: 2.294.939 (64,67%)

Astenuti: 1.253.749 (35,33%)

Liguria

Elettori: 1.312.115

Votanti: 767.594 (58,50%)

Astenuti: 544.521 (41,50%)

Lombardia

Elettori: 7.720.875

Votanti: 4.997.986 (64,73%)

Astenuti: 2.722.889 (35,27%)

Trentino Alto Adige

Elettori: 857.396

Votanti: 513.450 (59,88%)

Astenuti: 343.946 (40,12%)

Friuli Venezia Giulia

Elettori: 1.043.613

Votanti: 595.272 (57,04%)

Astenuti: 448.341 (42,96%)

Veneto

Elettori: 3.991.973

Votanti: 2.544.322 (63,74%)

Astenuti: 1.447.651 (36,26%)

Emilia Romagna

Elettori: 3.436.541

Votanti: 2.313.084 (67,31%)

Astenuti: 1.123.457 (32,69%)

Centro–Italia

Toscana

Elettori: 2.937.660

Votanti: 1.931.655 (65,75%)

Astenuti: 1.006.005 (34,25%)

Marche

Elettori: 1.264.211

Votanti: 793.765 (62,79%)

Astenuti: 470.446 (37,21%)

Umbria

Elettori: 681.474

Votanti: 465.177 (68,26%)

Astenuti: 216.297 (31,74%)

Lazio

Elettori: 4.676.881

Votanti: 2.493.616 (53,32%)

Astenuti: 4.183.265 (46,68%)

Roma

Elettori: 3.422.771

Votanti: 1.759.210 (51,40%)

Astenuti: 1.663.561 (48,60%)

Sud–Italia

Abruzzo

Elettori: 1.154.480

Votanti: 607.382 (52,61%)

Astenuti: 547.098 (47,39%)

Molise

Elettori: 306.115

Votanti: 163.056 (53,27%)

Astenuti: 143.059 (46,73%)

Puglia:

Elettori: 3.392.773

Votanti: 1.689.222 (49,79%)

Astenuti: 1.703.551 (50,21%)

Campania

Elettori: 4.746.710

Votanti: 2.294.921 (48,35%)

Astenuti: 2.451.789 (51,65%)

Basilicata

Elettori: 540.693

Votanti: 255.755 (47,30%)

Astenuti: 284.938 (52,70%)

Calabria

Elettori: 1.771.206

Votanti: 779.192 (43,99%)

Astenuti: 992.014 (56,01%)

Isole

Sicilia

Elettori: 5.643.780

Votanti: 2.099.374 (37,20%)

Astenuti: 3.544.406 (62,80%)

Sardegna