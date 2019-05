Si avvicinano sempre più le elezioni europee di domenica 26 maggio e si moltiplicano gli appelli e le dichiarazioni di voto da parte di personaggi pubblici, noti al di fuori del mondo politico. Ai tanti che lo hanno fatto nei giorni scorsi si è aggiunto poco fa Renzo Ulivieri, noto allenatore di calcio classe 1941, che in passato ha guidato moltissime squadre di Serie A (fra le quali Sampdoria, Bologna, Torino, Cagliari, Parma, ma anche il Napoli in Serie B) e attualmente è presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, oltre che essere ancora attivo come tecnico nel calcio femminile.

Ma Renzo Ulivieri è noto da anni anche per il proprio impegno politico e sociale: da sempre a sinistra, ha infatti svolto nei primi anni Novanta il ruolo di consigliere comunale a San Miniato (PI) per il PCI e poi per il PDS e poi nel 2013 fu candidato al Senato in Toscana per Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola. Alla vigilia delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 si era espresso pubblicamente a sostegno di Potere al Popolo.

Molto spesso il "decano" degli allenatori di calcio italiani si esprime sui principali fatti politici tramite il suo profilo su Facebook e lo ha fatto anche questa volta, alla vigilia delle elezioni europee, dando un'indicazione di voto ben precisa.

Renzo Ulivieri: 'Alle Europee voto La Sinistra e scelgo una donna'

Le parole di Renzo Ulivieri a sostegno de La Sinistra

In un post uscito poco prima delle ore 22 di questo 23 maggio infatti Ulivieri ha scritto: "Se abitassi a Capannori voterei Sinistra con Capannori e la preferenza, unica, andrebbe alla mia calciatrice Ginevra Maffei. Ovvio. A San Miniato voterò per la lista CambiaMenti sostenuta da Potere al Popolo,la preferenza al compagno Dario Giraldi. Ovvio.Poi ci sono le Europee e Potere al Popolo non ci sarà.

Non per questo non andrò a votare.Io credo che donne e uomini che si sentono di sinistra abbiano il dovere morale di andare al voto. Quel dovere morale che non ci fa essere liberi ma ci obbliga a fare delle scelte. Di parte.In questa occasione io sono contento di non essere un uomo libero: voterò per La Sinistra e la mia preferenza andrà ad una donna scelta tra quelle che oggi hanno meno incarichi. Ovvissimo. Buon voto a tutti".

Ricordiamo che La Sinistra è la lista che riunisce a queste elezioni europee le forze politiche che fanno riferimento al partito della Sinistra Europea e al GUE: in Italia vi aderiscono fra le altre Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e L'Altra Europa con Tsipras.

Altri Vip a sostegno de La Sinistra

Questa dichiarazione di voto individuale di mister Renzo Ulivieri arriva il giorno dopo vero e proprio un appello al voto proprio a sostegno de "La Sinistra" firmato da varie personalità della Politica e della cultura. Fra loro spicca la presenza della nota cantante Fiorella Mannoia, gli attori Marcello Fonte, Massimo Dapporto, Peppino Mazzotta e David Riondino e del noto vignettista Vauro.