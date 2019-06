Un episodio alquanto curioso si è verificato ieri pomeriggio a Napoli, precisamente durante la visita del Premier Giuseppe Conte alla sede della testata giornalistica Fanpage. Infatti, secondo quanto riportato dai media nazionali, un uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, si è affacciato dal balcone seminudo e ha voluto interloquire con il Presidente. Anche il Premier si è ovviamente stupito quando ha visto l'uomo uscire da casa così. Sin da subito l'anziano non si è perso d'animo e ha detto: "Le devo dire una cosa" - così si è rivolto a Conte il cittadino in questione.

La proposta di legge che Salvini terrebbe nascosta

L'uomo ha quindi parlato di una proposta di legge che sarebbe già pronta, ma che Salvini, a suo dire, tiene nascosta. Quest'ultima infatti, sempre a detta del soggetto in questione, farebbe ripartire immediatamente l'Italia semmai venisse applicata e sarebbe stata presentata il 12 settembre scorso in Senato. La proposta del legislatore avrebbe riguardato i redditi cartolarizzati, sui quali si pagherebbe il 20% del prezzo al cessionario, e proprio quest'ultimo punto sarebbe quello che, in sostanza, dovrebbe far ripartire il nostro Paese.

Lo stesso Conte infatti, non appena l'uomo ha nominato la legge in questione, la numero 788 secondo quanto ha riferito dall'anziano, ha voluto dei chiarimenti e ha chiesto al soggetto di specificare meglio a quale legge si riferiva. L'uomo ha poi parlato della sua situazione attuale, riferendo che è un avvocato civilista ormai in pensione, e infatti chiama Giuseppe Conte collega. In chiusura l'anziano ha fatto i complimenti al Premier per il suo stomaco, e lì Conte è scoppiato in una risata. Un incontro sicuramente fuori dal comune quello del politico e di tutto il suo staff.

La visita in redazione

Ieri, come detto in apertura, Fanpage, sede di Napoli, ha ricevuto la visita del Premier. Lo stesso ha salutato i giornalisti che occupavano i vari desk della sala. Conte ha chiesto poi all'uomo affacciato dal balcone se avesse visto la sua intervista, chiedendogli una sua impressione. L'interlocutore del Premier ha risposto di sì, e subito dopo ha cominciato a parlare della proposta di legge di cui si è detto sopra. Non appena Fanpage ha condiviso il video di quanto successo, lo stesso è diventato immediatamente virale.

Non è un fatto solito che una persona decida di affacciarsi al balcone in abbigliamento intimo cercando un colloquio con un leader del Governo. Conte è stato comunque molto gentile, e ha ascoltato con molta attenzione quello che aveva da dire l'uomo. Secondo quanto riferito da lui stesso questa proposta di legge, se applicata, gli farebbe davvero comodo per migliorare la sua situazione personale.