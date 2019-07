Come è ormai noto da un po' di giorni, le tensioni tra il governo italiano e le ONG sono accese. La questione della Sea Watch, in particolare il conflitto tra la comandante Carola Rackete ed il vicepremier leghista Matteo Salvini, ha diviso l'opinione pubblica. In questi giorni, anche un migrante a bordo della Sea Watch 3 si è espresso a riguardo, dando parzialmente ragione a Salvini, affermando che anche l'Europa dovrebbe fare la sua parte nel gestire l'emergenza.

Il caso della Sea Watch

Il casus belli, ovvero il motivo del dissidio tra il ministro dell'interno dell'attuale governo italiano, Matteo Salvini, e Carola Rackete, il capitano della Sea Watch 3 è ormai noto. Il 26 giugno di questo mese la nave della Ong ha infranto il divieto di sbarcare nelle acque italiane, dopo 14 giorni di stallo. Il veto imposto dal vicepremier era stato giustificato dal decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, denominato decreto sicurezza bis, promulgato su proposta del Presidente del Consiglio Conte e dallo stesso Salvini.

La corte di Strasburgo aveva respinto giorni prima il ricorso presentato dai 42 migranti presenti a bordo. Nonostante ciò, la trentunenne Carola Rackete, constatando lo stato di necessità delle persone stremate sulla nave, è intervenuta facendo sbarcare alcuni dei soggetti più a rischio per motivi di primo soccorso. Per la donna tedesca è prevista una sanzione fino a 50.000 euro ed il sequestro dell'imbarcazione. Questa misura è estesa anche all'armatore ed al proprietario della nave. Per far fronte alle spese legali e per pagare l'ammenda, il web si è mobilitato organizzando una raccolta fondi.

Le parole di Beppe Grillo: 'La soluzione è quotarla in borsa'

Al riguardo, il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, rivolge dure accuse al ministro Salvini tramite il suo blog ufficiale. "Il nostro CacoCapitano è un eroe contro i deboli" ha scritto qualche giorno fa sulla sua pagina web, riferendosi alle posizioni divergenti che il partito leghista ed il Movimento hanno su diverse tematiche. Nella sua locuzione riprende il termine "cacotopico" , cioè un sinonimo di "distopico" che sta ad indicare una società caratterizzata da una situazione politica negativa, pericolosa, portata al limite estremo.

L'invito che rivolge Grillo ai suoi seguaci è quello di svegliarsi ed agire.

L'ex comico e fondatore dei Cinquestelle ha affermato successivamente che la soluzione per la problematica "Sea Watch 3" sarebbe lasciar fare al mondo della finanza. Forse si accorgono che la Sea Watch è quotata in borsa tramite qualche altra “controllata” scrive infatti ancora sul suo sito, chiosando alla fine con queste parole: "Questo è uno dei paesi più evoluti della terra, mica noccioline".