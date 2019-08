Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura.

Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico per la formazione di un nuovo Governo: da un lato il Movimento 5 Stelle, forte del risultato maturato nell'ultima tornata elettorale, e dall'altra il Partito Democratico, partito che ha ottenuto un cospicuo numero di seggi alle ultime votazioni.

Diversi i punti di convergenza, ma non mancano tensioni e scontri su alcune decisioni che farebbero storcere il naso al gruppo di centrosinistra: in particolare per il leader Nicola Zingaretti bisogna evitare qualsiasi riferimento all'ultimo esecutivo, con il nome di Giuseppe Conte che dovrebbe essere allontanato.

Negli ultimi giorni tuttavia ci sarebbero stati alcuni cenni di intesa tra le due forze politiche, ma non è mancato un ulteriore scontro sul nome del potenziale vice-premier: Luigi Di Maio avrebbe voluto tenere per sé il ruolo finora svolto, ma per il Partito Democratico non è possibile, dal momento che il Movimento 5 Stelle avrebbe posto il veto sulle due figure cardine dell'esecutivo.

Crisi di Governo, Mattarella pronto al conferimento dell'incarico

Nella giornata di oggi il Capo dello Stato terminerà il giro di consultazioni al Quirinale: non è escluso che in tarda serata possa procedere con il conferimento dell'incarico al Presidente del Consiglio nominato.

Per dirimere la Crisi di Governo, il presidente Mattarella incontrerà stamane il gruppo parlamentare "Per le autonomie (SVP-PATT,UV)" del Senato della Repubblica, con appuntamento fissato per le ore 10.00.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

A seguire, al Quirinale è la volta di Liberi e Uguali, gruppo della Camera, con inizio alle ore 10.30. Alle ore 11.00 invece al Colle saliranno i gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Dopo la pausa pranzo, si proseguirà nel pomeriggio: l'inizio è fissato per le ore 16.00 con l'approdo del gruppo parlamentare del Partito Democratico delle due Camere; un'ora dopo sarà la volta di Forza Italia-Berlusconi Presidente. Chiuderanno il giro delle consultazioni i gruppi di Lega-Salvini Premier (ore 18.00) e Movimento 5 Stelle (ore 19.00).

A conclusione delle operazioni, il Presidente della Repubblica Mattarella riferirà l'esito degli incontri e l'eventuale conferimento di incarico al Presidente del Consiglio nominato. Da quel momento, inizierà una nuova fase, con l'esecutivo nominato che dovrà guadagnarsi la fiducia in Parlamento.