Seconda tornata di consultazioni in questo martedì 27 agosto: dopo un primo consulto con i leader dei partiti politici presenti in Parlamento, il Capo dello Stato ha indetto un nuovo giro di colloqui per verificare la possibilità concreta di formazione di un nuovo esecutivo.

In questi due giorni di consultazioni sarà messa alle strette la presunta coalizione formata dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico: il presidente Mattarella non ammetterà proroghe, ragion per cui in caso di slittamento dell'accordo della forma embrionale di Governo giallorosso, lo spettro delle elezioni anticipate rappresenterà l'unica strada percorribile.

Molto dipenderà dalla trattativa in attesa tra le due forze politiche: i punti del programma del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio non sono pienamente accettati da Nicola Zingaretti, esponente del Partito Democratico, che preferirebbe segnare una netta discontinuità con il precedente Governo Conte. Di contro il primo partito politico per voti nell'ultima tornata elettorale sarebbe propenso a riproporre il Capo dell'esecutivo uscente.

Consultazioni Quirinale, il calendario dei colloqui programmati

Il presidente Mattarella ha stilato il calendario delle consultazioni, in programma a partire da questo pomeriggio 27 agosto. Non prenderà parte all'incontro il presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano, non presente a Roma, e quindi sentirà Mattarella solamente via telefono: