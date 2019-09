Maria Elena Boschi è stata contestata dai risparmiatori della Carife in occasione del primo incontro pubblico di Italia Viva, nuova formazione Politica uscita dal Partito Democratico e guidata dall'ex premier Matteo Renzi. Gli "azzerati", questo il nome dell'associazione di risparmiatori ferraresi che hanno perso i loro risparmi nel crac Carife, hanno protestato esibendo cartelli, striscioni e intonando cori contro i renziani e Boschi. Nel frattempo Italia Viva conferma il suo sostegno al presidente uscente Bonaccini, in vista delle prossime elezioni regionali.

La contestazione

Al grido di "buffoni buffoni" sono stati accolti i deputati renziani in occasione del primo incontro di Italia Viva a Ferrara, organizzato dai comitati civici presso Palazzo della Racchetta: oggetto della contestazione i parlamentari della nuova formazione politica che hanno preso parte all'incontro, Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e Luigi Marattin.

I contestatori, in tutto una trentina di persone tenute a distanza, hanno esposto cartelli e lo striscione "32mila famiglie azzerate. Rosato, Boschi, Marattin venite qui che vi facciamo la festa" davanti alla sede dell'incontro: gli azzerati, questo il nome dato all'associazione dai risparmiatori travolti dal crac Carife, rappresentano le circa trentamile famiglie che da quattro anni stanno attendendo un rimborso parziale. I risparmiatori hanno visto evaporare i propri risparmi nel 2015 dopo il decreto Salvabanche voluto dal governo Renzi.

Secondo l'ex ministro Boschi però i manifestanti avrebbero dovuto protestare altrove, visto che nell'ultimo anno c'è stato un governo incapace di dare le risposte "che aveva annunciato in campagna elettorale"

L'incontro

Nel corso dell'incontro si è parlato di elezioni, e Italia Viva, in Emilia-Romagna sosterrà il candidato Bonaccini, attuale presidente della Regione. Si è parlato anche di alleanza con il MoVimento Cinque Stelle a livello regionale, più difficile che in Umbria, ma che può comunque tradursi in "liste civiche a sostegno del presidente", secondo Boschi, neo capogruppo alla Camera di Italia Viva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Pd

Dall'incontro non è emerso nessun rancore verso i democratici, anche se rimane comunque non poca insofferenza per le critiche ricevute. Boschi ha sottolineato come non potevano rassegnarsi ad "essere una corrente" e rivendica che la scelta di fondare un nuovo partito è stata "entusiasmante". E riguardo al nuovo governo, Boschi aggiunge che la fiducia votata poche settimane fa le è costata cara e ricorda di non voler morire "grillina": l'ex ministro infatti ha detto che in quel momento votare la fiducia era la cosa più giusta da fare, ma comunque non pensa che per il futuro l'alleanza tra Cinque Stelle e Pd sia la scelta migliore per l'Italia.