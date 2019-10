Luca Sacchi, 25 anni ancora da compiere, non c'è l'ha fatta. Il ragazzo, la notte scorsa, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata, Anastasia, da un tentativo di rapina. Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, attaccando il premier Giuseppe Conte, ma anche Matteo Renzi, Zingaretti ed il M5S, li ha accusati di aver tagliato i fondi alle forze dell'ordine e sulla sicurezza. Il presidente del Consiglio, duro, ha replicato: "Miserabile chi specula".

Salvini attacca: 'Capitale insicura'

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 23 ottobre, Luca Sacchi, personal trainer e Anastasia Kylemnyk, babysitter (25 anni) sono stati aggrediti fuori da un locale di Roma, il pub John Cabot di via Bartoloni (zona Colli Albani). Due uomini, dall'accento romano, si sono avvicinati e hanno strattonato la giovane, tentando di rubarle lo zainetto. Luca, per difendere la ragazza, ha provato a reagire e ha bloccato uno dei due rapinatori.

L'altro, a quel punto, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco colpendo il 25enne alla testa. I due aggressori, sono poi fuggiti (non è ancora chiaro se a piedi o a bordo di una Smart bianca), mentre Luca è rimasto a terra, agonizzante.

Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni dove, nella notte, è stato sottoposto ad delicato intervento chirurgico. Purtroppo, le sue condizioni erano disperate e non è sopravvissuto.

Nel pomeriggio, quando si è diffusa la notizia della morte di Luca, il leader della Lega Matteo Salvini, ha commentato la vicenda. Sui social, si è detto addolorato e commosso ed ha espresso vicinanza alla famiglia del personal trainer, poi, però ha puntato il dito contro i suoi avversari politici. "Sono anche sdegnato ed incredulo: quello che è accaduto è inconcepibile". "Da ex ministro dell'Interno - ha concluso - fa ancora più male vedere l'insicurezza della Capitale governata dal Movimento Cinque Stelle ed i disastrosi tagli disastrosi fatti al fondo per le forze dell'ordine da Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Nicola Zingaretti.

Carcere a vita per questi maledetti assassini, altro che “permesso premio”.

Una preghiera per il povero Luca.https://t.co/4ls1tnOcVl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 24, 2019

La replica del premier Conte

Il premier Giuseppe Conte, dopo aver definito "un episodio tragico" quanto accaduto nella notte in Via Franco Bartoloni ha replicato duramente a Matteo Salvini: "Se qualcuno, in campagna elettorale.

si permette di fare speculazioni su un fatto del genere lo trovo miserabile". Poi relativamente alle accuse sui tagli alla sicurezza ha precisato: "Abbiamo varato degli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell'ordine per l'anno 2018 - ha concluso - indovinate chi doveva farlo e, invece, non l'ha fatto...". Poi, ha sottolineato che Roma è una delle capitali europee più sicure.

La tragedia davanti al John Cabot Pub comunque ha scosso il mondo politico.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia si è detta infuriata e scioccata dall'omicidio di Luca Sacchi. "Non è accettabile che nella Capitale d'Italia - ha aggiunto - si possa essere aggrediti ed uccisi mentre si va in un locale con la propria fidanzata". Quindi, ha chiesto al ministro dell'Interno Lamorgese di riferire subito in Parlamento, spiegando dettagliatamente, come pensa di risolvere questa ignobile situazione.

Anche Riccardo Corbucci, coordinatore del PD della Capitale, ha puntato il dito contro l'amministrazione della sindaca Raggi e, chiedendo una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Luca ha attaccato: "Roma è una ormai abbandonata, la città è alla mercé di gruppi criminali”.