Le elezioni regionali in Umbria consegnano alla storia un rumoroso ribaltone in una regione tradizionalmente 'rossa'. Il centro-destra si prende il governo della regione e lascia tanti spunti di riflessione agli sconfitti. Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle dovranno riflettere sui dati, considerato che il voto regionale umbro rappresentava il primo banco di prova per il governo giallorosso dal suo insediamento.

Con un post apparso sul proprio profilo Facebook, il capo politico del Movimento Luigi Di Maio ha inteso sottolineare come l'esperimento dell'asse M5S-Pd sia fallito, ma i suoi follower non gliele hanno mandate a dire, invitandolo addirittura a fare un passo indietro.

Di Maio vuole guardare al futuro

Quello di Di Maio è stato un post che si è aperto con i complimenti alla neo governatrice umbra Donatella Tesei.

A ciò si è aggiunto il ringraziamento al candidato Vincenzo Bianconi per l'impegno profuso. Successivamente, però, ha sottolineato come l'esperimento dell'alleanza con il Partito Democratico non abbia funzionato e che, evidentemente, con chiunque si allei il M5S finisce per perdere consenso. "Succede - ha evidenziato - perché non abbiamo mai considerato l’ipotesi di governare con altre forze politiche.

Adesso - ha scritto tra i vari concetti trattati - non possiamo che pensare con umiltà al Movimento 5 Stelle. Abbiamo diverse occasioni per ricominciare con lo spirito giusto. Dobbiamo azzerare tutte le aspettative e ricominciare da zero". Un po' come se fosse tempo di pensare ad un futuro, a cui però molti suoi follower guardano senza prevedere la sua presenza a capo dei pentastellati.

La bufera social su Di Maio

Sono tantissimi i commenti che finiscono per generare una vera e propria bufera social su Luigi Di Maio.

Non è il solito esercito di hater che, quasi in maniera illogica, vomita insulti sul personaggio pubblico, ma una serie di utenti che provano a manifestare il proprio dissenso nei confronti di Di Maio esprimendo in maniera chiara ed esemplificativa il proprio pensiero. A testimonianza di come le opinioni siano diffuse, ci sono le decine di reactions a commenti che fanno emergere un certo malcontento.

C'è chi, pur rispettando il lavoro del Ministro degli Esteri, sottolinea come, dopo una sconfitta elettorale, un po' troppo spesso si parli di ripartenza. "Forse - scrive un follower - credo sia arrivato il momento di fare un passo indietro e trovare forze nuove, che il M5S, ahimè, sembra non essere più in grado di tirare fuori". "Il voto in Umbria - scrive un altro - certifica che devi andare a casa non sei più credibile come capo politico.

Abbi l'umiltà invece di dire o di trovare scuse...". "Il vostro sbaglio - si legge ancora - più grande è stato di mettervi con un partito che per sette anni ha rovinato l'Italia". "Avendo tradito i vostri elettori, questa è la punizione che vi meritate.... Io ho creduto in voi.... Ma voi credete solo alle poltrone, siete diventati come tutti gli altri....". A Di Maio il compito di fare ricredere i suoi detrattori.