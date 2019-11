Dura risposta del premier Giuseppe Conte contro Matteo Salvini, che quest'oggi aveva parlato di possibili azioni legali contro il governo e il Presidente del Consiglio in merito al Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità, che secondo il leader del Carroccio attenta alla sovranità dell'Italia e potrebbe mettere a rischio i risparmi degli italiani. Conte, attualmente in visita in Ghana, ha invitato Salvini a presentare l'esposto in Procura e, nel caso, avverte che lo querelerà per calunnia. Invita il senatore leghista a valutare se userà nuovamente l'immunità parlamentare, come per il caso Diciotti.

Le parole di Matteo Salvini sul Mes

Sul Mes, Salvini è stato chiaro ed ha chiesto urgentemente un incontro con il Presidente della Repubblica, perché il Parlamento non sia scavalcato sulla firma del trattato e sia quindi rispettata la Costituzione. Nel corso della conferenza stampa odierna a Montecitorio, la Lega chiede l'incontro con il Colle per evitare che venga firmato un trattato che, a suo avviso, "sarebbe mortale per l'economia italiana".

Come sostiene Giorgia Meloni, intervenuta ieri in Aula alla Camera, anche per il leader della Lega bisogna passare dal Parlamento, discutere e votare le misure contenute all'interno di questo accordo, e in caso andare avanti, come avviene in democrazia.

Dure le parole contro il premier Conte, attualmente impegnato in visita di stato in Ghana: il presidente del Consiglio infatti, con quest'accordo, compirebbe un atto molto grave, che viene definito addirittura "attentato alla sovranità nazionale". Salvini e il Carroccio non escludono, inoltre, di intraprendere iniziative in sede giudiziaria e gli avvocati della Lega stanno già valutando se presentare un esposto contro il premier ed il governo.

La replica del premier Conte

Il presidente Giuseppe Conte, a seguito del suo intervento tenuto all'università del Ghana, ha assicurato che lunedì prossimo, alle ore 13, chiarirà tutti i dubbi sul Mes e lo farà inPparlamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Politica Matteo Salvini

"Come sempre sarò in Parlamento, in modo trasparente" e commenta che spazzerà via in questo modo "mezze ricostruzioni, mistificazioni, messe verità e addirittura palesi menzogne".

Duro l'affondo contro l'ex vicepremier Matteo Salvini. Conte sottolinea che se è veramente un uomo d'onore faccia questo: "Vada adesso in Procura a fare l'esposto" E poi aggiunge "Vorrei chiarire agli italiani che io non ho l'immunità perché non sono parlamentare". Non è invece il caso del senatore Matteo Salvini: "Lui ce l'ha e ne ha già approfittato per il caso Diciotti".

E chiede al leader del Carroccio di non usare più questo potere: "Veda questa volta, perché poi io lo querelerò per calunnia, di non approfittarne più".