La settimana si è aperta con un post di Alessio Villarosa, deputato del Movimento Cinque Stelle, riguardo all'assenteismo di Salvini. Il grillino ha pubblicato lunedì 11 novembre un video che evidenzia come in aula si stesse parlando di Ilva ma il senatore Salvini fosse altrove, esattamente a Verona: "Era a cavallo - tuona Villarosa - invece di lavorare". Il riferimento era al fatto che il leader della Lega avesse presenziato all'inaugurazione della Fieracavalli a Verona.

Il discorso di Patuanelli sull'Ilva

Il post in questione richiama un discorso in Parlamento del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. La sua, nel caso Ilva, non può che essere una figura chiave e dal suo pulpito arriva un vero e proprio appello alla coesione, affinché si giunga a una unità d'intenti vitale per il bene comune: "Le forze politiche, le forze sociali e le istituzioni - afferma in Parlamento - siano compatte nel ritenere inaccettabile che dopo meno di un anno una società decida di non mantenere gli impegni presi".

"Ne va - prosegue il Ministro alla Camera - della serietà del nostro paese, della nostra industria, della nostra impresa. Ne va anche della possibilità che abbiamo dei cittadini di questo territorio di intervenire con le bonifiche e con i ripristini ambientali e di dare una prospettiva di sviluppo a quel territorio".

Il Ministro Patuanelli così conclude: "Io continuerò a metterci la faccia, cercando di informare sempre quando mi sarà richiesto quest'aula, le aule parlamentari e i singoli parlamentari. Vi prego di mantenere con forza quest'impegno alla responsabilità, perché ne va veramente della serietà di tutto il nostro paese".

L'accusa di assenteismo a Salvini

Il deputato del M5S Alessio Villarosa col suo post ha riportato in auge fatti che risalgono allo scorso 7 novembre, quando in Patuanelli elaborava il suo discorso sull'Ilva alla Camera e Salvini, invece, era a Verona. In quell'occasione, infatti, si celebrava l'inaugurazione della Fieracavalli: nell'occasione l'ex Ministro dell'Interno era salito in sella ad un cavallo e si era concesso un giro con tanto di foto.

"Dov’era Salvini - chiede Villarosa nel suo post - mentre noi facevamo comunicazioni urgenti per la situazione delicata su ex Ilva?" La risposta arriva subito dopo: "Assente'. "Non indovinerete mai - prosuegue - dove si trovava e cosa faceva...". Nel post si vede il video della presenza di Matteo Salvini alla Fieracavalli. "Macché - conclude - prima gli italiani, con quale coraggio e guardate con i vostri occhi".

"Si trovava - si legge nella didascalia del video - a Verona a fare selfie e propaganda alla Fieracavalli".