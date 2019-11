Il 2020 sarà un anno pieno di appuntamenti elettorali per tutte le forze politiche in campo. Se da una parte il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra non sembrano essere in grande spolvero, dall'altra c'è un centro-destra che è pronto ad affrontare con fiducia e ottimismo i prossimi impegni elettorali. Bisogna infatti considerare che, tranne in Emilia Romagna dove il candidato del centro-destra e del centro-sinistra se la giocheranno all'ultimo voto, nelle altre regioni come Calabria e Campania la coalizione composta dai partiti capitanati da Salvini, Berlusconi e Meloni è in vantaggio secondo alcuni sondaggi riportati dalla testata online Money[.]it.

Il centro-destra ragiona sul nome

In questi giorni i leader dei maggiori partiti del centro-destra dovrebbero incontrarsi per decidere i candidati da schierare nelle varie elezioni regionali. Se in Emilia Romagna è già sicura il nome della senatrice Borgonzoni, su Calabria e Campania si attende che vi sia la convergenza sui nomi dei possibili candidati da Forza Italia a cui spetta, secondo precedenti accordi, la proposta del candidato come avvenuto in Piemonte con l'attuale governatore Alberto Cirio.

Dopo aver ricevuto un no chiaro e netto da parte di Salvini per l'attuale sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, il movimento di Silvio Berlusconi sta ragionando al suo interno su possibili nomi da proporre agli alleati.

Maria Limardo, la suggestione di Forza Italia

Un candidato che potrebbe essere accettato volentieri dagli alleati potrebbe essere quello di Maria Limardo, attuale sindaco del comune di . Un curriculum di tutto rispetto con una laurea in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma e l'esercizio della professione di avvocato nel comune dove attualmente è sindaco.

La possibile candidata alla Presidenza della Regione Calabria ha una notevole esperienza politica dato che è stata eletta per ben due volte in Consiglio Comunale e ha ricoperto il ruolo di assessore oltre ad essere stata Presidente provinciale di Alleanza Nazionale e Componente dell'Ufficio di Presidenza di Forza Italia. L'attuale sindaco di Vibo Valentia, nel caso in cui il centro-destra dovesse convergere su di lei, dovrebbe vedersela nella disputa elettorale con l'attuale Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e il candidato del Movimento 5 Stelle, il Prof.

Aiello. Nelle prossime settimane potrebbero comunque arrivare altre candidature dal mondo della società civile. Matteo Salvini ha comunque dichiarato che nei prossimi giorni si siederà intorno ad un tavolo con gli alleati per decidere il prima possibile i candidati per le rispettive elezioni regionali che attenderanno le forze politiche da gennaio fino al mese di maggio.