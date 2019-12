Matteo Salvini annuncia in diretta alla trasmissione tv Fuori dal coro di essere nuovamente indagato per sequestro di persona. I fatti risalgono a quando ricopriva il ruolo di Ministro dell’Interno nel governo Conte I. Tra lo stupore del conduttore Mario Giordano, il leader della Lega tira fuori un documento e comincia a leggere quanto comunicatogli dal Tribunale dei Ministri di Catania, competente in materia di reati ministeriali. I magistrati siciliani dovevano decidere sul caso della nave Gregoretti e del suo carico umano di 131 migranti, lasciati per giorni, nel luglio scorso, a bordo dell’imbarcazione della Marina Militare italiana.

Ebbene, dalle parole dello stesso Salvini, si apprende che gli atti processuali sono stati già trasmessi al Senato, che dovrà poi esprimersi con un voto.

Il leader della Lega partecipa alla tombola di Fuori dal coro

Nella serata di martedì 17 dicembre, Matteo Salvini è ospite di Mario Giordano, conduttore del talk show di Rete 4, Fuori dal coro. In occasione della puntata pre natalizia, Giordano ha pensato bene di organizzare una ‘tombola con Salvini’, con tanto di tavola imbandita e persone comuni sedute accanto al leader leghista, proprio per ricreare un perfetto clima di festa.

Naturalmente, il giornalista di Mediaset interroga il leader leghista su tutte le più scottanti questioni politiche del momento. “Noi cerchiamo di portare soluzioni, se le sardine vanno in piazza a dire che sono razzista, fascista, storto e cattivo non credo portino un grande contributo”, questo il giudizio di Salvini sul movimento fondato a Bologna da Mattia Santori e compagni. “Io al Governo con Matteo Renzi nemmeno se mi garantiscono che il Milan vince 10 campionati di fila”, è invece la replica ironica alla provocazione del suo intervistatore su un possibile governo dei due Matteo.

Mario Giordano sorpreso da Salvini: ‘Ci sta dando una notizia’

Ma lo scoop della serata lo regala lo stesso numero uno della Lega quando comincia a leggere un documento che si rivela essere una notifica della magistratura. “Ci sta dando una notizia. È indagato per sequestro di persona”, prova ad anticiparlo allora Mario Giordano. “Si - risponde secco Salvini - questa è una notizia perché, non ve la leggo tutta, viene trasmesso al Presidente del Senato, e quindi il Senato si dovrà esprimere, perché ‘Matteo Salvini sarebbe colpevole di reato di sequestro di persona aggravato, articolo 605 del Codice Penale, per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 131 migranti a bordo della nave Gregoretti lo scorso 27 luglio’.

Alla fine, sostanzialmente rischio fino a 15 anni”, commenta amaro in conclusione Salvini.