Continua a far discutere la recente proposta avanzata da Matteo Salvini di dare vita ad un “comitato di salvezza nazionale”, formato da tutti i partiti allo scopo di fronteggiare quelle che, secondo lui, sono le cinque emergenze del Paese: lavoro, tasse, salute, infrastrutture e giustizia. Risposte negative sono giunte sia da destra che da sinistra, con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivata a definire “incomprensibile” la mossa dell’alleato sovranista. A parlare per il Pd, tra gli altri, ci pensa Alessia Morani.

La deputata dem, Sottosegretario allo Sviluppo Economico nell’attuale governo, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira mercoledì 17 dicembre, non ha risparmiato critiche feroci al leader della Lega. La Morani, infatti, non crede assolutamente alla svolta governista del ‘capitano’ e dichiara anche di averlo smascherato sul presunto ‘mercato delle vacche’ di senatori M5S saliti recentemente sul Carroccio. “Ho pubblicato un video in cui Salvini - annuncia in diretta - diceva che i parlamentari che cambiano casacca, li avrebbe presi a calci in c…”.

Alessia Morani ospite di Myrta Merlino: ‘Problema di questo Paese si chiamava Matteo Salvini’

“Sulla presunta coerenza della Lega - Alessia Morani punta il dito contro il partito di Matteo Salvini durante L’aria che tira - vi invito a guardare il mio profilo Twitter. Proprio ieri ho pubblicato un video in cui diceva, cito testualmente e mi scuso con i telespettatori, che i parlamentari che cambiano casacca, che passano da un partito all’altro, li avrebbe presi a calci in c… e a casa. E adesso quello tanto coerente, che è Salvini, accoglie i fuoriusciti del M5S a braccia aperte nel suo partito”.

Insomma, la Morani giudica totalmente incoerente la scelta leghista di ‘adottare’ i tre senatori pentastellati che hanno deciso di mollare Di Maio. “Sulla presunta svolta responsabile di Salvini - prosegue poi il suo intervento - vorrei ricordare a tutti che il problema di questo Paese prima dell’8 di agosto, quindi della svolta del Papeete, si chiamava Matteo Salvini. Perché tutte le boiate anti europeiste che hanno detto nell’anno in cui sono stati al governo ci hanno causato qualche miliardo di interesse in più da pagare, perché lo spread era schizzato alle stelle.

E in più i mercati e anche l’atteggiamento dell’Unione europea nei confronti dell’Italia era molto ostile. Per cui noi ringraziamo Salvini - conclude la deputata Pd - ma ‘grazie, anche no’, perché con i danni che ha fatto nell’ultimo anno può stare esattamente dove sta, e cioè all’opposizione di questo governo. Poi, che di qui al prossimo anno si debba tarare una agenda delle priorità io sono d’accordo”.

“Se vieni eletto in Parlamento con quel partito e cambi partito te ne vai a casa, ti togli dalle palle e molli la poltrona”. Questa era l’ennesima bugia di #Salvini che oggi accoglie a braccia aperte i fuoriusciti del #M5s. La coerenza è davvero il suo forte! pic.twitter.com/o7gBc57cXy — Alessia Morani (@AlessiaMorani) December 16, 2019

Nel video citato da Alessia Morani a L’aria che tira, pubblicato sul suo profilo Twitter nella giornata di martedì 16 dicembre, si vede Matteo Salvini che, durante un dibattito, dichiara testualmente: “Altro piccolo grande cambiamento da mettere in Costituzione, che Renzi non ha voluto mettere e che noi avevamo proposto: se vieni eletto in parlamento con quel partito e poi lo cambi, te ne vai a casa, ti togli dalle p… e molli la poltrona.

Basta con questa roba del vincolo di mandato e poi hai gli Scilipoti, i Verdini e quella gente lì. Se cambi idea molli la poltrona, torni a casa e ti ripresenti la prossima volta”.