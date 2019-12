Durissimo botta e risposta a distanza tra uno dei leader del movimento delle sardine, Mattia Santori, e il conduttore di Quarta Repubblica, Nicola Porro. Nell’ultima puntata del talk show, andata in onda su Rete 4 lunedì 16 dicembre, un inviato di Porro ha raggiunto Santori per porgli alcune domande circa il fatto che le sardine rifiutino di partecipare ai programmi della terza rete Mediaset. Lo scambio di opinioni tra Santori e il giornalista è stato fermo ma civile. L’attivista bolognese ha ribadito che da Porro, a meno che non si scusi, non ci andrà perché si sarebbe “permesso di dire un sacco di falsità”.

La risposta del conduttore non ha tardato ad arrivare. Con un post pubblicato sul suo sito ufficiale, il Vicedirettore del quotidiano Il Giornale ha 'rigirato la frittata' contro Santori, attaccandolo perché, a suo giudizio, sarebbe lui ad avere un “pregiudizio” nei suoi confronti.

L’intervista di Mattia Santori a Quarta Repubblica: ‘Non parteciperemo ai programmi di Rete 4’

Un giovane cronista di Quarta Repubblica chiede conto all’altrettanto giovane Mattia Santori del perché abbia dichiarato di non voler partecipare alla trasmissione di Nicola Porro.

Quarta Repubblica e altri programmi avrebbero "inquinato" il dibattito politico, questa la risposta del leader delle sardine, e Porro si sarebbe "permesso di dire un sacco di falsità" sul loro conto, senza neanche degnarsi di contattarli. Il giornalista prova a ribattere che la trasmissione si è occupata molte volte del movimento, seguendo spesso le loro manifestazioni nelle piazze. Ma Santori è irremovibile e ribadisce che Nicola Porro non lo ha mai chiamato per chiedere il suo punto di vista prima di parlare o di scrivere delle sardine.

La risposta di Nicola Porro: ‘Il capo delle sardine sostiene che dovrei chiedergli scusa’

L'intervistatore insiste però nel chiedergli il perché della mancata partecipazione delle sardine a Quarta Repubblica. “Perché la nostra gente ce l’ha chiesto - replica secco Mattia Santori il quale rifiuta ancora l'invito della trasmissione di Rete 4. "A meno che Porro non inizi a chiedere scusa per tutto quello che ci ha riversato addosso", ci tiene però a puntualizzare un deciso Santori.

Parole che, a distanza di poche ore, scatenano la risposta del diretto interessato.

“Il capo delle sardine sostiene che dovrei chiedergli scusa per alcune parole che ho utilizzato nei loro confronti - scrive Nicola Porro sul suo sito ufficiale - forse è lui che ha un pregiudizio nei miei confronti e del programma che conduco, e di chiunque non applauda acriticamente al movimento, come fanno molti media mainstream”.