Nicola Piovani è stato l'ospite di prestigio che la trasmissione di Lilli Gruber, ''Otto e mezzo'', ha avuto modo di accogliere. Il pluripremiato musicista ha avuto modo di esternare il suo pensiero sull'attuale momento politico, non mancando di sottolineare il suo timore che presto il paese possa essere sotto il controllo di un centrodestra estremamente diverso e lontano da quelle che sono le sue idee politiche.

Piovani spera che il governo regga

Nicola Piovani, interpellato da Lilli Gruber, è stato chiamato ad esprimersi su alcuni temi che al momento riguardano la politica italiana.

A partire dal taglio dei parlamentari, su cui ha manifestato un parere positivo, pur sottolineando la necessità che la riforma vada eventualmente fatta bene. A precisa domanda della conduttrice ha poi avuto modo di esternare quello che è il suo punto di vista sull'attuale governo. In particolare, considerati i presunti scricchiolii, all'interno della maggioranza è stato chiesto a Nicola Piovani il suo pensiero sulla tenuta. "Ci spero, perché - ha detto - ho paura che l'Italia cada in qualcosa che non mi auguro e che non avrei mai immaginato".

Non è un mistero, che se dovessero essere confermati i sondaggi, eventuali elezioni sarebbero destinate a portare l'Italia ad un governo di centrodestra. Da un lato c'è una Lega che tra alti e bassi continua ad essere insignito della palma di primo partito italiano da qualsiasi sondaggio, con ampio margine sugli inseguitori. Dall'altro, invece, c'è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni sembra aver acquisito un trend positivo nei consensi. Lo sa bene Nicola Piovani che non ha mai negato di avere un pensiero politico che volge a sinistra. Considerazione, tra l'altro, ribaditagli anche da Lilli Gruber nel corso della trasmissione e senza che il diretto interessato abbia contraddetto la cosa.

Piovani spaventato dal governo con Meloni e Salvini

Per lui un possibile scenario descritto da elezioni che confermassero quelli che sono i sentori raccontati dai sondaggi, rappresenterebbe un qualcosa da evitare.

E lo dice a chiare lettere nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di La 7. "L'Italia - ha avuto modo di sottolineare - governata da leader che hanno idee opposte e lontane dalle mie, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, non mi piace. Tutti i mezzi democratici per opporsi a questo vorrei che fossero usati". Parole che suggeriscono, dunque, un certo desiderio che possano non concretizzarsi gli scenari che oggi prevedono un governo di centrodestra in vista di potenziali prossime elezioni. Molto dipenderà dalla tenuta dell'attuale governo.