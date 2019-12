Fioccano le polemiche all’indomani della manifestazione delle sardine, tenutasi a Roma sabato 14 dicembre nella storica e suggestiva cornice di piazza San Giovanni. Mattia Santori e gli altri organizzatori parlano di 100mila persone presenti. Molto più bassi i numeri forniti, invece, dalla Questura che ipotizza la presenza in piazza di circa 35mila persone. Comunque sia, divergenze sui numeri a parte, le sardine festeggiano il successo dell’iniziativa e si danno appuntamento per il giorno successivo, domenica 15 dicembre, proprio nella Capitale per, spiega Santori ai giornalisti, “programmare la nuova ondata di gennaio”.

Intanto, però, il filosofo Diego Fusaro, fondatore del movimento politico Vox Italiae, non perde occasione per ‘andare a caccia di sardine’. Sui suoi profili social, infatti, pubblica alcune fotografie, scattate da qualcuno sia in piazza San Giovanni, sia nella città tedesca di Dresda, dove si vedono chiaramente delle bandiere dell’Unione Europea sventolate nelle piazze. La censura di Fusaro è durissima: “Anime belle al servigio del padronato cosmopolitico”.

Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, mentre intorno a loro la città di Roma è indaffarata in compere e regali natalizi, le sardine si ritrovano in piazza San Giovanni.

Mentre sono ancora tutte lì ad ascoltare le parole di Mattia Santori e degli altri leader, Diego Fusaro non resiste alla tentazione di denunciare un fatto, a suo parere, increscioso: durante diverse loro manifestazioni, le sardine avrebbero messo in bella mostra alcune bandiere blu contornate da stelle, il simbolo dell’Ue. La prima immagine immortala la manifestazione delle sardine di Dresda, in Germania, dove si vede chiaramente un uomo fare bella mostra del suddetto vessillo. “Sardine con la bandiera della Ue - attacca il filosofo sovranista - Non solo cogito interrotto: utili anime belle al servigio del padronato cosmopolitico”.

L’affondo del filosofo sovranista contro la manifestazione di Roma

Ma è sulla manifestazione romana delle sardine, quella di piazza San Giovanni, che Diego Fusaro riesce ad esprimere il meglio della sua vis polemica. Prima condivide un’immagine del Corriere della Sera in cui si vede una persona con una sardina di carta indossata come un cappello. “V'è da domandarsi - si domanda ironicamente Fusaro - che cosa possa spingere un uomo di una certa età ad agghindarsi in siffatta maniera.

Il postmoderno ha vinto, il tramonto dell’Occidente pure”. In piazza San Giovanni, poi, non potevano mancare nemmeno le bandiere Ue. Il fondatore di Vox Italiae condivide per ben due volte un’altra fotografia in cui le sardine romane mostrano pesci di cartone raffiguranti il simbolo dell’Unione Europea. “Utili anime belle al servigio del padronato cosmopolitico. O partigiano portali via”, sentenzia il filosofo.