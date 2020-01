Sono più importanti le mutande di Salvini o il rischio di una Terza Guerra Mondiale? Terminate le festività natalizie, tutti i talk show televisivi hanno ripreso la loro consueta programmazione. È anche il caso de L’aria che tira, in onda tutte le mattine su La7 con la conduzione di Myrta Merlino. Nella puntata di mercoledì 8 gennaio si è discusso principalmente, come è logico che sia in queste ore, dello scontro tra Usa e Iran e del rischio di un’escalation militare. La Politica italiana è anche preoccupata per il pericolo che la concomitante guerra in Libia possa finire per sfavorire i nostri interessi nazionali.

A rispondere alle domande della Merlino c’erano la giornalista Maria Teresa Meli, il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, l’esponente della Lega Massimiliano Romeo e, collegato in video, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Ad un ceto punto, però, come per esorcizzare le paure di una guerra, la conduttrice, di fronte all’immagine di un video postato poche ore prima da Matteo Salvini mentre acquista biancheria intima, si è mostrata stupefatta dal successo ottenuto dal video sui social network.

Matteo Salvini, il video sui social: ‘Acquisti fondamentali, le mutande’

Come appena accennato, il mondo sembra essere sull’orlo di una Terza Guerra Mondiale. Dopo l’attacco missilistico americano che è costato la vita al generale iraniano Qassem Soleimani, Matteo Salvini ha deciso di prendere subito posizione in favore del Presidente Usa Donald Trump, ringraziandolo sui social per aver liberato il mondo da quello che ritiene un “pericoloso terrorista islamico”. Giudizio che è costato al leader della Lega la dura reprimenda di Diego Fusaro che lo ha tacciato di essere un “servo degli americani”. Ma l’abilità mediatica della Bestia di Salvini sta proprio nell’alternare messaggi ‘seri’ ad altri ben più ‘frivoli’. Come nel caso del video postato dal capitano leghista nel pomeriggio di martedì 7 gennaio.

Nel filmato, della durata di circa un minuto, si vede lui stesso mentre sceglie tre paia di mutande insieme alla gentilissima, e alquanto imbarazzata, commessa di un negozio. “Ci vuole del blu”, consiglia lei. “Vabbè un po’ interista questa, ma va bene - commenta ironicamente lui - vai sul nero e poi quella con l’elefantino che porta buono. Ho bisogno di ricambi”. La ragazza aggiunge anche che stava “dando le calze al suo assistente” e un divertito Salvini commenta: “Può pure andare in giro senza calze”.

L’aria che tira, Myrta Merlino stupefatta dal successo social del leader della Lega

Insomma, un siparietto di vita vissuta che, in teoria, non dovrebbe riscuotere alcun interesse nel pubblico.

E, invece, il successo di visualizzazioni del video è talmente alto da indurre persino Myrta Merlino a spenderci qualche parola. “Abbiamo trovato il filmato in cui Salvini acquista, acquisto fondamentale, le mutande - commenta sbigottita la conduttrice de L’aria che tira - e la cosa interessante di tutto ciò è che ha fatto 49mila visualizzazioni. Incredibile ma vero”. Ancora più incredibile se si pensa che il video in questione al momento ha quasi raddoppiato le visite. Argomento commentato così da Gennaro Migliore: “Certe volte la politica, in questo tempo, sta diventando un prodotto da vendere più che un’idea da trasmettere.

Per questo credo che sia la fortuna sui social di Salvini”.