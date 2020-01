Si avvicina l'appuntamento con la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Si parte il prossimo 4 febbraio. A condurlo ci sarà Amadeus e già da qualche settimana non mancano le polemiche relativamente a diversi aspetti che ruotano attorno alla manifestazione. Come spesso avviene si parla molto più di altro che dell'essenza dell'appuntamento: il fatto che sia una gara canora. A porre il focus su aspetti legati ai compensi a conduttori ed ospiti è il leader della Lega Matteo Salvini. Sul suo profilo Facebook Salvini ha pubblicato uno screenshot di un articolo tratto dall'edizione online del Corriere della Sera.

Nel pezzo in questione si parla di quelle che sarebbero le cifre riservate a chi salirà sul palco dell'Ariston. Retribuzioni che fanno storcere il naso all'ex Ministro dell'Interno.

Salvini pubblica articolo de Il Corriere

La questione legata ai cachet di conduttori e artisti non è un tema di solo interesse televisivo. Diventa anche politico per i più disparati motivi. Innanzitutto bisogna sempre ricordare che la Rai resta un'azienda pubblica. Più volte, in passato, Matteo Salvini si è scagliato contro i compensi di conduttori come Fabio Fazio, sollevando dubbi sull'opportunità che un'azienda facente capo allo Stato potesse riservare certe elargizioni nei confronti di alcuni suoi dipendenti.

Spesso, inoltre, accade che a Sanremo arrivino tematiche ed ospiti che rischiano di portare sul palco anche le loro ideologie. Nell'articolo richiamato dal leader della Lega, ad esempio, si richiama il cachet che spetterebbe a Roberto Benigni. 300.000 euro per un ospite che non ha mai fatto mistero di stare da una parte Politica avversa a quella dell'ex Ministro dell'Interno. C'è spazio anche per i 500.000 euro riservati ad Amadeus, conduttore e direttore artistico ed i 140.000 per Georgina, la compagna di Cristiano Ronaldo.

Cachet eccessivi per Sanremo secondo Salvini

Matteo Salvini, portando all'attenzione del suo pubblico i compensi, si è lasciato ad andare ad un commento. "Senza - ha scritto il leghista - voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche...".

Giova sempre comunque ricordare che i costi di Sanremo e la loro opportunità, sul piano strettamente economico, andrebbero valutati nel momento in cui si valuteranno gli effetti ed i ricavi della manifestazione.

Salvini, però, sembra comunque ritenere inopportuno che si possa arrivare ad elargire certe cifre ad una sola persona e, in alcuni casi, per pochi minuti di apparizione sul palco dell'Ariston. Sanremo, come al solito, è già iniziato prima della sua data d'esordio, almeno sul piano delle polemiche.