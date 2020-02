Durante la puntata di ieri sera di Che tempo che fa il conduttore Fabio Fazio si è collegato in diretta con il presentatore Amadeus. A sorpresa ha fatto la sua apparizione anche Rosario Fiorello. E alla domanda di Fazio su chi sarà il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Fiorello scherzando ha risposto che sarà un cantante di sinistra. E subito sono arrivate le repliche divertite. Il riferimento è alle recenti parole di Matteo Salvini dette due giorni fa in merito al prossimo vincitore, che a suo avviso sarà un cantante di sinistra o qualcuno di "politicamente corretto".

Amadeus ospite di Che tempo che fa

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo i riflettori dei media sono puntati sul conduttore Amadeus, in modo speciale dopo le polemiche che si sono scatenate in occasione della conferenza stampa di presentazione. In collegamento da Sanremo è intervenuto proprio il conduttore che ha scherzato con Fabio Fazio e con Luciana Littizzetto.

Quest'ultima ha ricordato al conduttore di non lasciare troppo spazio all'improvvisazione durante le puntate: "Attenzione a improvvisare che fai dei casini".

E poi ha aggiunto ironicamente: 'Un passo indietro e un passo avanti".

Fiorello e Fazio scherzano su Salvini

Poco dopo anche Rosario Fiorello ha raggiunto a sorpresa Amadeus. E alla domanda di Fazio su chi sarà il vincitore del festival, ha risposto prontamente il comico siciliano: "Secondo me vince un cantante di sinistra". E dopo le risate in studio, arriva la replica di Fazio che scherza così: "Questa battuta è citofonata, però è bella bella bella".

Il clima è disteso e fa la sua battuta anche Amadeus: "Quindi tranne Rita Pavone tutti potrebbero..."

Ovviamente i riferimenti sono alle recenti parole e azioni di Matteo Salvini, che due giorni fa aveva detto che a vincere il festival sarà un cantante di sinistra o comunque un artista "politicamente corretto" e che la settimana scorsa, prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, si era reso protagonista suonando il citofono di quello che pensava fosse uno spacciatore.

Non sono mancati poi i riferimenti alle polemiche relative alla partecipazione di Rita Pavone, che negli ultimi anni si è avvicinata alle posizioni sovraniste del centrodestra.

Salvini sul Festival di Sanremo

Matteo Salvini è convinto su chi sarà il vincitore di Sanremo. Nel corso della diretta Facebook dell'altro ieri il leader leghista è sicuro che a vincere saranno "tutti quelli politicamente corretti e di sinistra". E poi ha aggiunto di essere disgustato per la partecipazione del rapper romano Junior Cally, i cui testi hanno fatto moltissime polemiche per aver inneggiato alla violenza contro le donne.

E inoltre secondo Salvini inoltre verranno pagate agli ospiti cifre spropositate.

Ha ammesso inoltre che non guarderà il festival in tv: "Che schifo, guardatevelo voi il Festival".