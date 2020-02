Clemente Mastella ha formalmente rassegnato le dimissioni da sindaco di Benevento. La lettera è stata consegnata al protocollo del Comune. E c'è quindi ora incertezza Politica nell'unico comune capoluogo di provincia della Campania che è amministrato da una maggioranza di centrodestra.

Le dimissioni da sindaco di Clemente Mastella

Le indiscrezioni vogliono che l'ex ministro abbia intenzione di candidarsi alle prossime elezioni della Regione Campania organizzando una propria lista, oppure che possa ricandidarsi nuovamente a sindaco alle nuove elezioni.

Mastella rimarrà intanto in carica fino al prossimo 22 febbraio come prevede il Testo Unico. Se non ci saranno ripensamenti in questo periodo di tempo (avrebbe quindi meno di venti giorni per ripensarci prima della eventuale nomina di un commissario), è altamente probabile che si voti per il Comune a fine primavera contemporaneamente alla Regione.

Mastella aveva annunciato il 18 gennaio di voler prendere delle decisioni, dopo la visita a Benevento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuta nei giorni scorsi.

La motivazione data da Mastella sarebbe quella di voler dare un taglio alle continue polemiche che caratterizzano la sua maggioranza in Comune. Se confermata, la fine della consliatura avverrebbe con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale che sarebbe nel 2021.

L'ormai ex primo cittadino qualche giorno fa aveva spiegato anche in un post su Facebook come la situazione a Benevento non fosse delle migliori.

"Vedo nella mia maggioranza - scriveva Mastella - quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia in me, cose che non mi convincono". E Mastella prosegue: "Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere i problemi della città. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio".

Patto Civico: 'Situazione contraddittoria, avremmo preferito che si fosse fatta chiarezza in Consiglio Comunale'

A Mastella replica Vincenzo Sguera, capogruppo consiliare di Patto Civico che accusa Mastella di avere dato le dimissioni senza passare per il consiglio comunale, "questa è sicuramente un'anomalia". Si prospetta nella città una "situazione confusa e contraddittoria. Un dibattito in Consiglio darebbe trasparenza e dignità al confronto". Sguera chiede sostanzialmente a Mastella di portare la crisi in Consiglio e se davvero deciderà di fare arrivare la situazione e allo scioglimento anticipato "saremo pronti".

Sguera sottolinea che "i beneventani non potranno in quel caso non prendere atto del naufragio del progetto di Mastella di cui lui è stato l'artefice, il protagonista assoluto e ora anche il liquidatore".

Clemente Mastella nelle scorse settimane - precisamente poco prima di Natale - aveva accusato un malore, finendo in terapia intensiva per difficoltà respiratorie.