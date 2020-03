Il consueto sondaggio elettorale del lunedì effettuato da Swg è stato diffuso dal telegiornale de La7 diretto da Enrico Mentana. Secondo i dati divulgati il 2 marzo il centrodestra è grande protagonista di questa fase, con la crescita di Fratelli d'Italia. Leggera risalita anche per Forza Italia, mentre la Lega è in leggera flessione ma resta sempre di gran lunga primo partito italiano. In maggiore difficoltà sono invece i partiti dell'area che sostiene il governo di Giuseppe Conte ad eccezione di Movimento 5 Stelle ed Articolo Uno-Sinistra Italiana, dati invece in leggera crescita.

L'ascesa continua di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia che supera il 12%

Fratelli d'Italia sempre più in alto e viene quotato al 12,1% facendo registrare un balzo di +0,8% rispetto alla rilevazione del lunedì precedente. Un trend in ascesa per Giorgia Meloni che sembra non conoscere soste. Con ogni probabilità, anche grazie a qualche elettore in uscita dalla Lega.

La forza Politica di Matteo Salvini si conferma di gran lunga il primo partito del Paese con il suo 30,9% ma fa registrare una leggera flessione, precisamente di -0,4%, rispetto alla precedente rilevazione.

Rimanendo nel campo del centrodestra Forza Italia è data in leggera crescita: attualmente è data al 5,7% con una crescita dello 0,3% rispetto alla rilevazione della settimana scorsa.

Nella coalizione di governo leggera flessione per il Partito Democratico e per Italia Viva

Il Partito Democratico, nella rilevazione Swg per il Tg La7 del 2 marzo, si conferma secondo partito nazionale. C'è però una leggera flessione dello 0,2% che lo porta sotto la barriera del 20%, precisamente a quota 19,9%.

Qualcosa guadagna il Movimento 5 Stelle, che passa dal 13,4% al 13,7%.

In crescita Sinistra Italiana-Articolo Uno che passano dal 3,3% al 3,6%, peraltro superando Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi perderebbe lo 0,6% attestandosi al 3,2%. Anche Carlo Calenda con la sua Azione sarebbe in calo dello 0,3% e questa settimana viene quotato al 2,8%. Poi ci sono i Verdi che totalizzano il 2,2%, in flessione dello 0,1% rispetto alla settimana precedente.

Stesso leggero calo che interessa Più Europa, data al 2,1% e Cambiamo di Giovanni Toti stimata all'1,2%, in flessione anch'essa dello 0,1%.

Tra elezioni suppletive in Umbria e il referendum di fine mese

Fino a questo punto i dati virtuali, ma marzo è anche mese di urne e di voti veri. Domenica prossima 8 marzo sono in programma le suppletive in Umbria per un seggio al Senato dopo l'elezione di Donatella Tesei alla Presidenza della Regione.

Inoltre, se non ci sarà un rinvio per via dell'emergenza coronavirus, domenica 29 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari.