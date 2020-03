L'attenzione mediatica e popolare, in Italia, resta focalizzata sul Coronavirus. Si cerca di capire in che mondo la situazione si evolverà, ma si tratta di un problema attorno a cui si legano tantissime situazioni. Non è ormai un mistero che, in buona parte del mondo, tante nazioni stiano avendo attenzioni speciali nei confronti dei cittadini italiani o di chi abbia passato del tempo in Italia. In alcuni casi si registrano addirittura chiusure delle frontiere e, proprio in quest'ottica, Diego Fusaro ha polemizzato sulla posizione del Papa.

Il filosofo non sembra aver gradito il silenzio da parte di un Pontefice che ha sempre sostenuto un mondo che fosse caratterizzato da frontiere aperte.

Italiani sotto osservazione a livello mondiale

Per dare l'idea di quello che sia il clima attorno a chi proviene dall'Italia è sufficiente dare un'occhiata a ciò che è successo in Moto Gp. Il Gran Premio del Qatar della classe regina sarà annullato. Un provvedimento che nasce dal fatto che buona parte del paddock, tra piloti ed addetti ai lavori, è a stretto contatto con l'Italia o è italiano.

Ci sono addirittura dubbi sulla Formula 1 che il prossimo 15 marzo avrà il via in Australia. Diverse compagnie aeree hanno sospeso, in via temporanea, i collegamenti con il Bel Paese: dall'American Airlines all'Uzbekistan Airlines. Paesi, invece, come Israele, Giordania, Libano, Palestina, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Giamaica, Antigua, Kuwait, Madagascar, Isole Figi e Seychelles hanno dispsto il divieto di ingresso agli italiani o di chi è stato in Italia.

Tutte scelte che dovranno essere monitorate nelle prossime settimane per capire come, eventualmente, si la situazione con gli eventuali sviluppi del problema coronavirus. Anche perché, secondo diversi esperti, presto il problema potrebbe esplodere anche a livello internazionale e non essere un'emergenza solo italiana in Europa.

Diego Fusaro contro il silenzio di Papa Francesco

Diego Fusaro, proprio a commento di quanto sta accadendo, ha inteso porre la propria attenzione nei confronti di Papa Bergoglio.

Quello che non lo convince è il fatto che, al momento, non abbia preso posizione rispetto a quanto l'evidenza dei fatti starebbe rivelando. "Il mondo intero - scrive il filosofo sul suo profilo Facebook - chiude le frontiere agli italiani". Una notazione che diventa il presupposto attraverso cui arriva ad un ragionamento piuttosto polemico nei confronti del capo dello Stato Vaticano. "Non ho udito - scrive Diego Fusaro - alcun motto da parte del papa globalista Bergoglio, sempre in prima linea nel celebrare le frontiere aperte".