Mattia Santori rivela di aver ricevuto una telefonata da parte di Papa Francesco nel gennaio scorso. Le sue dichiarazioni vengono riprese immediatamente dai più importanti quotidiani nazionali, per primo dal Corriere della Sera, che le prendono per buone. Ma, passata qualche ora, ci pensa il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, a smentire clamorosamente il leader delle Sardine e a fare luce su quello che- se confermato - sarebbe un abbaglio preso da alcune testate. “È stato un nostro imitatore a chiamare Santori a gennaio, non certo Papa Francesco”, ammette tra le risate Cruciani in diretta a Radio24, presente anche David Parenzo.

La Zanzara manda poi in onda la telefonata incriminata, con tanto di falso ‘Monsignor Franchi’ che fissa persino un appuntamento tra Bergoglio e Santori presso la residenza papale di Santa Marta.

Mattia Santori: ‘Il Papa mi chiamò al telefono per dirmi di andare avanti’

La rivelazione di Mattia Santori sul fatto che Papa Francesco in persona lo abbia chiamato a metà gennaio scorso, non ha destato inizialmente sospetti nei mass media. Tanto è vero che Corriere della Sera e Huffington Post sono stati tra i primi a rilanciare quella che è sembrata una notizia degna di nota.

‘Santori: il Papa mi chiamò al telefono per dirmi di andare avanti’, si intitola proprio così il pezzo del Corriere dedicato alla vicenda. “Quando ha detto ‘Mattia, sono io, sono Francesco’, solo a quel punto mi sono reso conto che non era uno scherzo”, dichiara Santori. Il prestigioso quotidiano milanese riporta anche la circostanza che l’incontro, già fissato, sarebbe poi saltato a causa dell’emergenza sanitaria.

Cruciani e la smentita di Santori: ‘Ma quale Papa, eravamo noi’

Santori si vanta addirittura di aver voluto tenere riservata fino ad oggi la notizia del suo colloquio con Papa Francesco. Parla di una “conversazione privata” di cui non vuole rivelare i dettagli, ma si dice fortemente emozionato da quanto accaduto. Ed è a questo punto, probabilmente, che Giuseppe Cruciani ha deciso di dire la propria verità.

“È stato un nostro imitatore de La Zanzara a chiamarlo, non certo Papa Francesco”, sbotta Cruciani nel corso della puntata andata in onda venerdì 24 aprile. Il conduttore del programma radiofonico di Radio 24 ammette di aver voluto tenere nascosta la cosa, ma di essere stato in qualche modo ‘costretto’ a scoprirsi dopo aver letto le dichiarazioni del leader delle Sardine.

La Zanzara manda in onda la telefonata tra il finto Papa e il leader delle Sardine

A riprova di quanto dichiarato, Cruciani manda in onda le telefonate incriminate, in cui un sedicente Monsignor Franchi prende contatti con Mattia Santori per annunciargli la volontà di Papa Francesco di comunicare con lui e, in seguito, per fissare la data di un appuntamento a Santa Marta per i giorni 8 o 23 aprile, rigorosamente alle ore 7:00 del mattino.

Nel mezzo, la chiamata del finto Papa Francesco (in realtà l’imitatore Andro Mercù, ndr) che aveva riempito di lodi Santori e il movimento da lui fondato. Il leader delle Sardine - a quanto pare - era caduto in pieno nello scherzo, replicando con emozione alle parole del Papa e, per concludere, aveva domandato a Monsignor Franchi se anche gli altri tre fondatori del movimento avessero potuto presenziare all’incontro. Dopo tale rivelazione sono arrivate delle risate di scherno sono arrivate nello studio de La Zanzara.