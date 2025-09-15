L'ultimo sondaggio politico di SWG per il Tg di La7 di lunedì 15 settembre segna qualche cambiamento per i primi tre partiti italiani. Innanzitutto Fratelli d'Italia di Girogia Meloni avanza di quattro decimali e si attesta al 30,4%. Male invece il Partito Democratico che è in arretramento, stesso discorso anche per il Movimento 5 Stelle. Per il resto non si registrano grosse variazioni tra le altre forze politiche.

L'ultimo sondaggio SWG

Il consueto sondaggio del lunedì, i cui numeri vengono letti in diretta durante il TG delle 20 di La7 direttamente dal direttore Enrico Mentana, è un ottimo segnale per Giorgia Meloni.

In questa rilevazione infatti l partito dell premier sale di ben quattro decimali e cosi si porta al 30,4%. Nonostante le delicate questioni internazionali, dalla crisi di Gaza alla guerra in Ucraina, il partito di governo di Fratelli d'Italia resta solo al comando aumentando il suo distacco sui due principali avversari. Sarà interessante vedere il dato nelle prossime settimane, dopo il recente attacco alle opposizoni sferrato dalla premier nello scorso fine settimana dopo l'uccisione di Charlie Kirk negli Stati Uniti.

Scendono sia Pd che M5s

Negativo il dato sui primi due partiti all'opposizione. Sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle infatti perdono consensi. Il primo perde tre decimali e si attesta al 21,9%, e anche il secondo scende di tre decimali arrivando al 13,3%.

Perdite non preoccupanti ma da tenere d'occhio nelle prossime settimane.

Il dato su questi due partiti è importante anche in vista.delle elezioni regionali che si terranno tra alcune settimane in alcune regioni italiani.

Il prossimo appuntamento elettorale rappresenta infatti un importante banco di prova per le rispettive forze e per la tenuta della coalizione del campo largo, chiamata ad una vera e propria prova di maturità. Sia Elly Schlein che Giuseppe Conte dunque giocano una partita molto importante per costruire un progetto comune alternativo alla destra di governo.

Gli altri partiti

Le altre forze del centrodestra sono comunque stabili rispetto al sondaggio Swg di sette giorni fa: la Lega sale di un decimale passando dall'8,6% all'8,7%.

Il partito di Matteo Salvini resta sempre sopra Forza Italia: il partito di Antonio Tajani arretra infatti di due decimali fermandosi cosi all'8,1%.

Tra gli altri partiti c'è Alleanza Verdi Sinistra che arretra di poco scendendo di due decimali e si porta al 6,6%. Azione di Carlo Calenda sale di un decimale e si colloca al 3,4%; stabile invece Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi che rimane cosi al 2,4%. PiùEuropa sale anch'essa di un decimale e arriva al 2,1%.

Il 33% degli intervistati al sondaggio non si esprime e non prende posizione per alcun partito.