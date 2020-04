Massimo Giletti intervista nuovamente Matteo Salvini a Non è l'Arena e sui social esplode la polemica. Il più attivo a criticare l'atteggiamento tenuto dal leader della Lega, ma anche il comportamento del suo intervistatore, è il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi.

Durante la messa in onda del talk show di La7, domenica 19 aprile, Scanzi non sta nella pelle e decide di lanciare una diretta Facebook per dire la sua. Uno sfogo durato più di 30 minuti nel quale Salvini viene dipinto nella maniera peggiore possibile.

Scanzi lo considera un politico inadatto, incapace di pronunciare un discorso compiuto ma, soprattutto, uno che ripete in continuazione i suoi deliri.

Matteo Salvini intervistato da Massimo Giletti

Sono diversi i temi dell'attualità Politica toccati da Matteo Salvini durante la sua video intervista concessa a Massimo Giletti. A Non è l'Arena, il leader del Carroccio punta il dito contro Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel comitato esecutivo dell'Oms e consulente del Governo Conte per l'emergenza sanitaria.

Salvini ne chiede senza mezzi termini le dimissioni per essersi permesso di criticare in un tweet il Presidente americano Donald Trump.

Ma il capo della Lega dice la sua anche sull'avvio della cosiddetta Fase 2: si deve riaprire al più presto, ma solo seguendo le indicazioni di medici ed esperti. Il capitano leghista ribadisce anche il no del suo partito al Mes e critica le aperture alla Cina del pentastellato Alessandro Di Battista.

Andrea Scanzi attacca Salvini e il suo 'amico' Giletti

La suddetta intervista di Giletti a Salvini scatena, come già accennato, l'immediata reazione social di Andrea Scanzi. La penna del Fatto inaugura la sua diretta fiume (oltre 35 minuti) con un brano di Bruce Springsteen in sottofondo. "Quello che ho dovuto sentire adesso ragazzi! Devo dirvi delle cose che non ci si crede - dice rivolto ai suoi fan, collegati in decine di migliaia - io non ci credo a quello che ho appena visto dal mio amico Massimo Giletti.

Voglio fare una sbobinatura esatta, nitida e precisa di quello che ha avuto il coraggio di dire in prima serata il signor Matteo Salvini", attacca invitando i suoi seguaci a condividere il più possibile il suo intervento.

Lo sfogo del giornalista del Fatto: 'Giletti stavolta mi ha fatto annoiare'

Giletti è molto bravo quando vuole esserlo ma stavolta mi ha fatto annoiare - racconta Scanzi ricostruendo la scena del faccia a faccia con il leader della Lega - poi arriva Salvini, qualcosa di straordinario, sentiamo cosa ci dice (ironico, ndr) visto che è il politico più amato dagli italiani. Giletti gli dava del lei, dall'altra parte invece Salvini continuava a chiamarlo 'Massimo'.

Se volete, se è una cosa intima tra voi, io neanche vi guardo - prosegue Scanzi rivolgendosi direttamente a loro - durante le interviste televisive cerca di sforzarti e di dare del lei. E invece no, Salvini li conosce tutti i conduttori e gli dà del tu. Una cosa che io non sopporto di lui, ma proprio dialetticamente, è la lista della spesa, detesto le sue ripetizioni. Salvini è uno che ripete le stesse cose in continuazione e mi sta sui co... Una lista della spesa insopportabile, aggiornati Matteo Salvini, fallo un piccolo corso di dizione, ma anche di dialettica, perché non si può parlare sempre con lo stesso meccanismo dialettico e sempre con gli stessi odiosi stratagemmi populisti.

Ma io ti voglio perdonare perché non mi aspetto che parli come Petrarca o come Michelangelo".